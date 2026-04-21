Bayram ikramiyesine zam detayını Özgür Erdursun açıkladı!

27 Mayıs'ta başlayıp 30 Mayıs'ta sona erecek olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı’nda 4.000 TL olarak ödenen tutarın Kurban Bayramı’nda farklı yatıp yatmayacağı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor.

4 BİN TL’DEN FAZLA YATAR MI?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca SSK’lı ve Bağ-kur’luyu ilgilendiren Kurban Bayramı bayram ikramiyesi için açıklamada bulundu. Erdursun, bütçe imkanları dahilinde 4.000 TL rakamının korunmasının güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.

Erdursun, Kurban Bayramı’nın daha maliyetli olduğunun altını çizerek rakamın 5 bin TL TL’ye çıkarılmasının gündemde olduğunu söyledi.



27 MAYIS’TA BAŞLIYOR!

Peki Kurban Bayramı bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatar? 2026 takvimine göre Kurban Bayramı 27 Mayıs'ta başlıyor. Bu durum, ödemelerin Mayıs ayının son haftasına girmeden tamamlanacağını gösteriyor.

Uzman öngörülerine göre ikramiyeler; tahsis numarasının son hanesine göre kademeli olarak 20-26 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılabilir.



KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Bayram ikramiyesi sadece yaşlılık aylığı alanlarla sınırlı değil. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık alan;

-Dul ve yetim maaşı alanlar,

-İş göremezlik geliri sahipleri,

-Şehit yakınları ve gaziler,

-Şampiyon sporcular,

Herhangi bir başvuru yapmadan, maaş aldıkları banka üzerinden bu ödemeden faydalanabilecekler.