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Bayram öncesi kredi çılgınlığı başladı! Acil paraya ihtiyacı olana yüzde 1,49 – 1,55 – 1,65 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi!

25.04.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar bu ihtiyaçlarını bankaların sunduğu kredi imkanlarıyla gideriyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi nakit ihtiyacını gidermek isteyenler için bankalar uygun faizli kredi vermek için yarışıyor. Bazı özel bankaların kredi teklifleri kamu bankalarından daha düşük düzeye geldi. Yüzde 1,49’a kadar düşen ihtiyaç kredilerinden faydalanmak için internet üzerinden de başvuru sağlanabiliyor. İşte, tüm bankaların sunduğu en güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları…

Bayram öncesi kredi çılgınlığı başladı! Acil paraya ihtiyacı olana yüzde 1,49 – 1,55 – 1,65 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi!

Bayram öncesi kredi çılgınlığı başladı! Acil paraya ihtiyacı olan milyonlarca kişi ihtiyaç kredilerinden sık sık faydalanıyor. Düşük faiz oranı ve geri ödeme planıyla bu kredilerden faydalanmak isteyen vatandaşlar güncel kredi tablolarını sorguluyor. Birçok bankanın sunduğu faiz oranı 1,70 seviyesinin altına düşmüş durumda. İşte, bankalardan alınan en son bilgilerle en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları!

FAİZ ORANLARI DEĞİŞİYOR

Belirlenen faiz oranları kişinin kredi notuna ve alınan kredinin vadesine göre değişiklik gösterse de şu anda en düşük faizin yüzde 1,49 seviyesine düştüğü görülebiliyor.

EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Bankaların 25 Nisan 2022 tarihi itibariyle açıkladığı kredi faiz oranları şu şekilde:

Enpara.com İhtiyaç Kredisi 1.000 - 120.000 TL 1 - 36 Ay %1,63

DenizBank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %1,49 - %1,69

Yapı Kredi İhtiyaç Kredisi 1.000 - 500.000 TL 1 - 36 Ay %2,29 - %2,89

emekli3

N Kolay İhtiyaç Kredisi 2.000 - 50.000 TL 3 - 36 Ay %2,19

ING İhtiyaç Kredisi 500 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %1,54 - %2,14

CEPTETEB İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %1,65

TEB - Türk Ekonomi Bankası İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %1,65

İş Bankası İhtiyaç Kredisi 3.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %1,90

para8

QNB Finansbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 120.000 TL 1 - 36 Ay %1,79

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi 1.000 - 500.000 TL 3 - 36 Ay %1,99 - %2,58

Akbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 500.000 TL 1 - 36 Ay %1,92 - %2,19

Alternatif Bank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 200.000 TL 3 - 24 Ay %2,10 - %2,30

para9

Anadolubank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %2,09 - %2,19

Fibabanka İhtiyaç Kredisi 1.500 - 130.000 TL 3 - 36 Ay %1,67 - %2,08

Halkbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 10.000 TL 1 - 36 Ay %1,71

HSBC İhtiyaç Kredisi 1.000 - 50.000 TL 3 - 36 Ay %3,09

ICBC Bank Turkey İhtiyaç Kredisi 1.000 - 50.000 TL 1 - 36 Ay %2,01 - %2,07

para3

Odeabank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %2,51

Şekerbank İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL 3 - 36 Ay %2,50

VakıfBank İhtiyaç Kredisi 3.000 - 100.000 TL 3 - 36 Ay %1,55

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi 1.000 - 100.000 TL 1 - 36 Ay %1,94


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Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi
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