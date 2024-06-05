FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bayram öncesi sayısı 12 bin artırıldı! 12-25 Haziran'da milyonlarca kişi yer değiştirecek

Bayram öncesi sayısı 12 bin artırıldı! 12-25 Haziran'da milyonlarca kişi yer değiştirecek

05.06.2024 14:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı nedeniyle konulan 12 bin ek otobüs seferinin biletleri satışa sunuldu. Normal seferlerde otobüs biletleri tükenirken, tatil sürecinde 8,5 milyon kişinin yolculuk yapması bekleniyor.

Bayram öncesi sayısı 12 bin artırıldı! 12-25 Haziran'da milyonlarca kişi yer değiştirecek

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla konulan 12 bin ek otobüs seferinin biletlerinin satışa sunulduğunu belirterek, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla 12-25 Haziran dönemi de dahil otobüslerle 8,5 milyon yolcu taşınmasını öngörüyoruz." dedi.

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, Kurban Bayramı tatili nedeniyle seyahatlerin, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminin de sona erdiği 14 Haziran itibarıyla yoğunlaşacağına işaret etti.

Okulların kapanma döneminin Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi dolayısıyla otobüs biletlerine yoğun talep olduğuna dikkati çeken Yıldırım, normal seferlerin biletlerinin tükendiğini söyledi.

1869531

TATİL YÖRELERİNE TALEP ARTTI

Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verildiğini, bu kapsamda konulan 12 bin ek seferin biletlerinin satışa sunulduğunu belirtti.

Özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını bildiren Yıldırım, "Aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler de bulunuyor. Bu bayram, Türkiye'nin her yerine yoğun talep alıyoruz. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması dolayısıyla 12-25 Haziran dönemi de dahil otobüslerle 8,5 milyon yolcu taşınmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

1869528

KORSAN FİRMA UYARISI

Yıldırım, Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 7 bin 600 otobüsle hizmet verdiğini, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığına işaret etti.

Vatandaşları Kurban Bayramı tatilini de fırsat bilen korsan taşımacılar konusunda uyaran Yıldırım, "Vatandaşlarımız sadece otogarlardan kalkan otobüs firmalarından bilet alsın. Mağduriyet yaşanmaması için kayıt altında olmayan taşıtlara binilmesinler. " dedi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz!İlk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz!
Türk İş Başkanı'ndan konuşulacak çağrı: "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı"Türk İş Başkanı'ndan konuşulacak çağrı: "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı"
Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiasıBorsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiası
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
En Çok Okunan Haberler
Kredi çekecekler bekliyordu! Resmen hayata geçti, yeni dönem başladı!

Kredi çekecekler bekliyordu! Resmen hayata geçti, yeni dönem başladı!

Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Mehmet Sıddık Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası

Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiası

Borsa ve kripto paralar için "işlem vergisi" iddiası

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

Euro için kritik süreç, 5 yıl sonra ilk olacak

Euro için kritik süreç, 5 yıl sonra ilk olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.