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Bayram öncesi tüketicilere uyarı geldi! Kesinlikle buzdolabında muhafaza etmeyin

18.04.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramlık çikolata ve şekerlemelerin Türkiye’nin bölgelerine dağılımına değinen Kabakçı, her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da Marmara Bölgesi’nin hediyelik ve ikramlık çikolata satışlarında yüzde 30,8 ile ilk sırada yer aldığını söyledi.

Bayram öncesi tüketicilere uyarı geldi! Kesinlikle buzdolabında muhafaza etmeyin

Ülker’in 7’den 70’e her kesime ve farklı damak tatlarına hitap ettiklerini ifade eden Ülker Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) Mustafa Kabakçı sözlerine şöyle devam etti:

“Ülker için bayramlar her zaman farklı geçer. Sevdiklerimizle bir araya geleceğimiz bayram ziyaretlerinde Ülker’in hediyelik ve ikramlık atıştırmalıkları ağızları tatlandırır. Ancak yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle bu kez bayrama buruk giriyoruz. Deprem felaketinin yol açtığı yaraları bir an önce iyileştirebilmek ve ortak üzüntülerimize bir nebze olsun teselli bulabilmek ümidini içimizde taşıyoruz. Her koşulda geleneklerimizi sürdürebilmek için tüketicilerimize yine zengin ürün seçenekleri sunuyoruz. Portföyümüze kattığımız yeni ürünlerle birlikte; çikolatada 27, şekerlemede 28 olmak üzere toplamda 55 hediyelik ve ikramlık ürün hazırladık.
Yeni ürünlerimize baktığımızda, çikolata tarafında Ülker Çikolata Mini Keyifler; fındıklı sütlü, tuzlu karamelli sütlü ve limonlu bitter çikolata çeşitleriyle raflardaki yerini alırken, Ülker Çikolata Truffle ise fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı bitter çikolata çeşitleriyle ağızları tatlandıracak. Şekerleme tarafında da çikolata dolgusu ve karamel lezzetiyle Ülker Choco Toffe bu bayramın favori lezzeti olacak. Ayrıca hediyelik ürün gönderimi yapmak isteyen, alışverişlerini internet üzerinden yapmayı tercih eden veya bayram ziyaretlerine gidemeyen tüketicilerimiz için de e-ticaret ve online kanalda geniş ürün seçenekleri sunuyoruz. “Bayram Paylaşmaktır” temalı reklam filmimiz de televizyon, radyo ve dijital kanallarda tüketicilerimizle buluştu.”

Geçtiğimiz sene bayram dönemindeki hediyelik ve ikramlık çikolata, şekerleme tüketimini değerlendiren Kabakçı, şunları söyledi: “Türkiye’de hediyelik çikolata ve şekerleme pazarı 2022 yılında yaklaşık 35 bin ton ve 2 milyar TL’ye yükseldi. Tek başına hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında ise ciroda yüzde 51’lik artış oldu. 2022 yılında çikolatada bu pazarın yüzde 67’si paketli, yüzde 33’ü ise dökme ürünlerden oluştu. İkramlık şekerleme pazarı ise tonajda 22 bin 600 tonu yakalarken yüzde 79’luk artışla toplam 961 milyon TL ciroya ulaştı. 2022 yılında, Ülker olarak çikolatada tonajda yüzde 35,2, ciroda ise yüzde 38,3’lük pazar payına sahibiz.”

ÇİKOLATADA MARMARA, ŞEKERLEMEDE DOĞU VE GÜNEYDOĞU LİDER

Kabakçı’nın verdiği bilgilere göre, çikolata satış sıralamasında Marmara’yı yüzde 23 ile İç Anadolu, yüzde 18 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri takip etti. En fazla ikramlık şekerleme ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde tüketiliyor. Yüzde 40’lık payla Doğu ve Güneydoğu Anadolu yine bu listede zirvede yer alırken bu bölgeleri sırasıyla Marmara yüzde 19, İç Anadolu yüzde 18, Ege yüzde 10, Akdeniz yüzde 9 ve Karadeniz yüzde 5 ile takip etti.

İkramlık Çikolata ve Şekerleme hakkında tüketicilere tavsiyeler:

  • Bayramlık çikolata ve şekerlemelerin saklama koşulları da çok önemli. İkramlık şekerlemelerin 30 derecenin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanması gerekiyor.

  • Çikolata ambalajı ürünün nefasetini koruması ve yeme deneyimi açısından önemli bir unsur. Ambalaj ürünü çok iyi kapatmalı ve sarmalı, hava ve ışığa maruz kalmasını engellemeli.

  • Çikolatada bulunan kakao yağı çok özel ve hassas kristal bir yapıya sahip, bu yüzden 18-22 derecede serin, sıcak ve nemden uzak bir ortamda saklanması önemli. Buzdolabında muhafaza edilmemelidir.

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Ramazan Bayramı

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