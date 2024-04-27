Maden suyunda dışkı örneğine rastlandı! İsviçreli Nestle 2 milyon Perrier şişesini imha etti

Fransa, Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu. Firma, iki milyon şişeyi "ihtiyati tedbir olarak" imha ettiğini duyurdu. Bu kapsamda Fransız yetkililer 'önlem olarak' kuyularından birini kullanmayı durdurmasını talep etti.

SEBEBİ ‘ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR’MIŞ!

Fransız Le Monde'nin haberine göre, ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın Güneydoğu’sunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği düşünülüyor.

Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor.

TEK SORUN BAKTERİ DE DEĞİL

Şirkete göre işletmenin 'yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceği' beklense de maden suyu üreticisi, kaliteyi korumak için bazı markalarında yasaklanmış uygulamalar kullandığını kabul etmesinin ardından Ocak ayının sonundan bu yana zaten baskı altındaydı.







