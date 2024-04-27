FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Maden suyunda dışkı örneğine rastlandı! İsviçreli Nestle 2 milyon Perrier şişesini imha etti

Maden suyunda dışkı örneğine rastlandı! İsviçreli Nestle 2 milyon Perrier şişesini imha etti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.04.2024 10:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'daki maden suyu krizi yeni bir boyuta ulaştı. İsviçre firması Nestle, işlettiği kuyulardan birinde dışkı bakterisi bulunması nedeniyle Perrier markalı iki milyon şişeyi imha etti. Durumun sebebi olarak ise Mart ayında bölgeyi vuran Monica fırtınası sırasında yaşanan yoğun yağışların olduğu kaydedildi.

Maden suyunda dışkı örneğine rastlandı! İsviçreli Nestle 2 milyon Perrier şişesini imha etti

Fransa, Nestle grubuna bağlı Perrier maden suyunda dışkı ve insanda bulunan bakteri tespit edildiğini duyurdu. Firma, iki milyon şişeyi "ihtiyati tedbir olarak" imha ettiğini duyurdu. Bu kapsamda Fransız yetkililer 'önlem olarak' kuyularından birini kullanmayı durdurmasını talep etti.

Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası açıklama! Beypazarı'ndan İsviçre'deki yasak kararı sonrası açıklama!

SEBEBİ ‘ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR’MIŞ!

Fransız Le Monde'nin haberine göre, ürünlerde dışkı örneklerine rastlanılmasının Mart ayı ortasında Fransa'nın Güneydoğu’sunu vuran Monica fırtınasıyla bağlantılı çok şiddetli yağışların ardından gerçekleştiği düşünülüyor.

Nimes yakınlarındaki Vereze'de bulunan kuyu, 1903 yılında kurulduğundan bu yana Perrier markası için maden suyu üretiyor.

rfymfr

TEK SORUN BAKTERİ DE DEĞİL

Şirkete göre işletmenin 'yetkililerin kontrolü altında uygun bir zamanda yeniden faaliyete geçeceği' beklense de maden suyu üreticisi, kaliteyi korumak için bazı markalarında yasaklanmış uygulamalar kullandığını kabul etmesinin ardından Ocak ayının sonundan bu yana zaten baskı altındaydı.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya’da kontrolsüz turizm alarmıAntalya’da kontrolsüz turizm alarmı
Lila Kağıt'ın halka arzında talep toplama tarihleri belli olduLila Kağıt'ın halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu
Kalem kalem tespit edilecek: Çalışma başladıKalem kalem tespit edilecek: Çalışma başladı
Anahtar Kelimeler:
maden suyu
En Çok Okunan Haberler
Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yeni düzenleme!

Mevsimlik tarım işçileriyle ilgili yeni düzenleme!

Emekli zammında ‘formül’ tartışması!

Emekli zammında ‘formül’ tartışması!

Düğünlerde takılan altınlar, paralar için yakın takip

Düğünlerde takılan altınlar, paralar için yakın takip

Mevduatta vade seçimine dikkat!

Mevduatta vade seçimine dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.