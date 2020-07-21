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Bayram öncesinde baklavaya yoğun talep

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.07.2020 10:21 | Son Güncelleme

AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan baklavanın başkenti Gaziantep’teki baklavacılar, bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun emek harcıyor. Gastronomi kenti Gaziantep’te yoğun mesai yapan baklavacılar, yeni tip koronavirüs ile birlikte alınan tedbirler kapsamında müşterilerinin damak tadına hitap eden hem de sağlığını koruyan baklavalar üretiyor.

Bayram öncesinde baklavaya yoğun talep

Dünyaca ünlü Gaziantep baklavasının üretimden müşteriye uzanan serüveni, usta ellerin korona virüs tedbirleri kapsamında ateşlerinin ölçülerek dezenfekte edilmesinden sonra imalathanede başlıyor. Kontrolden geçen ustalar önceden hazırlanan ve dinlendirilen hamurları adeta mikron inceliğinde açıyor. Açılan incecik hamurlar gelin bohçası gibi tepsilere dizilerek birinci kalite kaymak ve üzerine iri taneli birinci kalite fıstık dökülerek dantel gibi işleniyor. Usta ellerde hijyenik ortamda hazırlanan baklavalar odun ateşinde taş fırında pişiriliyor. Nar gibi kızaran baklavalar son olarak ise sıcak şerbet ile buluşuyor. Üretimden çıkan baklava oda sıcaklığında soğutularak müşterisine ulaşmak üzere paketleniyor. Tüm tedbirleri alarak üretime devam ettiklerini belirten Hamido Baklava İşletme Müdürü Behzat Bozkurt, dünyaca ünlü Gaziantep baklavası senenin her ayı zevkle tüketiliyor. Ancak en çok tüketimin olduğu zamanlar tabi ki bayram haftaları. Bizde de Hamido Baklava olarak bayram mesaisi başladı. Tüm personellerimizle hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye azami dikkat ederek çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi. Bozkurt, gerçek Gaziantep baklavasında en önemli husus fıstığının mevsiminde toplanması birinci sınıf boz iç Antep fıstığı ile birinci sınıf sadeyağ kullanılması olduğunu ifade etti.

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GERÇEK BAKLAVA İÇİN FİYATA BAKILMASI YETER

Diğer bir önemli husus da birinci sınıf işçilik olduğunu kaydeden Bozkurt, “Gerçek Gaziantep baklavasını anlamak için fiyatına bakmak yeterlidir. Bir ürünün yalnızca fiyatına bakmak bazı hileleri de kabul etmek demektir. Kaliteli ürün daha iyi fiyata çıkacaktır. Müşteriler merdiven altı diye tabir edilen ürünlerden uzak durmalıdır" ifadelerini kullandı.

RAF ÖMRÜ KISA İSE YÜZDE YÜZ DOĞAL ÜRETİMDİR

Baklavanın katkısız olduğunu anlamak için raf ömrüne bakılmalıdır diyen Bozkurt, “Bir ürünün kısa sürede bozulması aslında doğal üretim olduğu anlamına gelir. Arzu edersiniz ki kimyasal ürünler işin içine girdiği zaman ürünün raf ömrü uzuyor eğer raf ömrü uzun değilse o ürün yüzde yüz doğal olarak üretilmiştir” dedi.

'ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ÖZEL İNDİRİM'

Türkiye’nin 81 iline ve dünyanın dört bir yanına ürün gönderdiklerini vurgulayan Behzat Bozkurt, "Bizim ustalarımızın sanatkar olması ve kullandığımız ürünlerin kalitesinden dolayı insanlardan yüzde yüz memnuniyet alabiliyoruz. Firmamızın ismi Terörle Mücadele Gazisi Binbaşı Hamit Yıldız’dan gelmektedir. Bu nedenle tüm bayi ve satış noktalarımızda Gazi ve Şehit ailelerine yüzde 15 indirim uygulamaktayız. Ailelerimizin bu indirim için durumlarını belirtmeleri yeterli olacaktır” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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