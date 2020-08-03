Bayram sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Altın ons fiyatları ne kadar? Bir Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Hızlı yükselişine devam eden altın yeni haftaya rekor bir yükselişle başladı. Ons altın fiyatlarında son aylarda gelen yükseliş tarihi bir zirveyi gördü. Ons altının fiyatı 2.000 dolara yaklaşarak 1.985 doları gördü. Gram altında ons fiyatından dolayı 446 lirayı görerek, tarihi bir yükseliş yakaladı.

Ons fiyatındaki artış, gram altın fiyatlarında etkili olacak mı? Gram altın ne kadar?

Gram altının yükselişinin ardından yeni haftaya başlamasıyla birlikte fiyatı 443 lira olarak tekrar güncellendi. Uzmanlar altın fiyatının uzun süredir yükselmesinden dolayı bir süre duracağını hatta 408 liraya kadar düşeceğini yorumladı. AA muhabirine açıklama yapan İslam Memiş altının gram fiyatının 408 liraya kadar düşebileceğini belirtti.

Bir Cumhuriyet altını ne kadar?

Yükselişini sürdüren altın haftaya rekorla başladı. Gram altın fiyatı 443 lira olduktan sonra bir Cumhuriyet altınının fiyatı 2.959 lira olarak güncellendi. 3 bin liraya kadar yükselen Cumhuriyet altının da roker artış yatırımcıyı sevindirdi. Önümüzdeki hafta boyunca Cumhuriyet altınının daha fazla yükselmesi beklenmiyor.

Çeyrek altın fiyatları yatay seviyede!

Altının ons fiyatlarındaki artıştan sonra çeyrek altın 726 liradan satılmaya başladı. Uzun süredir fiyatları yatay olarak devam eden çeyrek altın fiyatlarının da bu hafta hareketlenmesi gerekiyor. Saat 12.20 itibarıyla altının gram fiyatı 442,8 liradan, ons altın ise 1.973 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 726 liradan, cumhuriyet altını ise 2.959 liradan satılıyor.



