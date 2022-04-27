Bayrama günler kala otobüs biletleri tükendi

Pandemi yasakları nedeniyle son 2 yıldır bayramlarda rahat bir şekilde tatile ya da memleketine gidemeyenler bu sene otogarlarda biletleri neredeyse tüketti. Ramazan Bayramı’na sadece günler kala otobüslerde doluluk oranı yüzde 70’lere yaklaştı. Ancak biletlerin tükenmesi ihtimaline karşı ek seferler konulması da gündemde.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde önceki bayramlarda 10 gün kala biletlerin tükendiğini belirterek, "Bu bayramda biraz farklı oldu. Bugünlerde biletler tükendi” diye konuştu.

Çaktır, Kovid-19 salgınından sonra sefer sayılarında bir azalma yaşandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Önceden otogardan bayramlarda günlük 2 bin 800 otobüs sefere çıkardı. Ancak şu anda bu sayı düşecek gibi gözüküyor. Şu anda günlük seferlerimiz 700 ila 800 arasında. Ramazan Bayramı için satılan biletlerimiz bitti. İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz, yeni seferleri açacağız. Ramazan Bayramı'nda otobüs sefer sayımızın günlük 1100 olmasın bekliyoruz. Yarından itibaren cumartesi gününe kadar bir yoğunluk söz konusu olacak. Bayramda memleketlerine gitmek isteyen herkesi göndereceğiz. Sektörümüzün her türlü yoğunluğa hazırlığı var."

Bayramda vatandaşlardan korsan taşımacılığa yönelmemelerini isteyen Çaktır, vatandaşların mağduriyet yaşamamak için biletlerini otobüs firmalarından alması gerektiğini vurguladı.

"EK SEFERLER İÇİN HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM"

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda firma yöneticisi Alaattin Şenlik ise bayram öncesi otogarda hareketlilik yaşandığını bildirdi.

Bu bayramın eski bayramları arattığını dile getiren Şenlik, "Vatandaşlar satışta olan biletleri tüketti. Ek seferler için hazırlıklarımız tamam. İnsanlar bayramda zamanlarını memleketlerinde geçirmek istiyorlar. Biz de onları aileleriyle buluşturduğumuz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

UÇAK BİLETLERİ 2 BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKTI

İstanbul’dan Antalya ve İzmir gibi tatil bölgelerine en uygun ‘tek yön’ otobüs biletleri bayram öncesi 350-400 liradan satılıyor. En uzun mesafe olan İstanbul-Van arası otobüs bileti fiyatları ise 550 liradan başlıyor. Otobüsçüler, yakıt masraflarından ve köprü, otoyolların giriş-çıkış ücretlerinden dert yanıyor yolcular ise yüksek bilet fiyatları nedeniyle bayram tatilinde memlekete gitme planlarını dahi ötelemek zorunda kalıyor.



