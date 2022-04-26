Bayram öncesi büyük artış! Fiyatı 2 bin 500 liraya kadar çıktı...

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala birçok sektörde hareketlilik başladı. Bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler zamlı otobüs bilet fiyatlarına rağmen hem otogarlara koştu. Uçak biletleri ise bazı iller için 2 bin 500 liraya kadar yükseldi. Otobüs veya uçak ile yolculuğu tercih etmeyen bazı vatandaşlar ise ikinci el otomobillere yönelerek pazarlarda yoğunluk oluşturdu. İkinci el otomobil bulamayanlar da araç kiralamayı tercih ederken günlük 400 liradan başladığı kaydedildi. Bayram tatilini ege ve Akdeniz sahillerinde geçirmek isteyenler ise iki kişilik bir gece konaklama bedeli olarak en az 2 bin lirayı gözden çıkardı.

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala otogarlarda hareketlilik arttı. Mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 40 daha pahalı olan otobüs biletleri İstanbul kalkışlı bir yolculuk için en ucuz 150 liraya, en pahalı 600 liraya çıktı. Vatandaşlar otobüs biletlerinin uçak biletleriyle yarıştığını dile getirdi. Bayrama doğru daha da pahalanan biletleri ucuza almak isteyen vatandaşlar otogarlara koştu.

UÇAK BİLETLERİ 2 BİN 500 LİRAYA KADAR ÇIKTI

İstanbul’dan Antalya ve İzmir gibi tatil bölgelerine en uygun ‘tek yön’ otobüs biletleri bayram öncesi 350-400 liradan, uçak biletleri ise 600-700 liradan satılıyor. En uzun mesafe olan İstanbul-Van arası otobüs bileti fiyatları ise 550 liradan başlıyor. Bazı illere otobüs yerine uçakla gitmek daha avantajlı hale gelmiş durumda. Ancak bazı illere uçak bileti fiyatları 2 bin 500 liraya kadar çıktı. Otobüsçüler, yakıt masraflarından ve köprü, otoyolların giriş-çıkış ücretlerinden dert yanıyor yolcular ise yüksek bilet fiyatları nedeniyle bayram tatilinde memlekete gitme planlarını dahi ötelemek zorunda kalıyor.

İKİNCİ EL VE KİRALIK ARACA KOŞTULAR

Otobüs ya da uçak yolculuğunu tercih etmeyenler ise her yıl olduğu gibi bu yıl da ikinci el otomobillere yöneldi. Tatil hazırlığı yapan vatandaşların ikinci el piyasasını hareketlendirdiğini söyleyen galericiler, büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını dile getirdi. Bu ilginin bayram yaklaştıkça daha da artacağı görüşünde hem fikir olan sektör temsilcileri, araç fiyatlarında da artışın olduğuna dikkat çekti. Galericiler, geçen aya göre ikinci el otomobillerde fiyatların yüzde 4 yükseldiğini söyledi. Ancak vatandaş fiyat artışına rağmen ikinci el otomobil almak için otomobil pazarlarına akın etti.

İkinci el otomobil bulamayanlar ise araç kiralamayı tercih etti. Tatil dönemlerinde talep patlaması yaşayan kiralık araçların günlük bedeli ise 400 liradan başlıyor. Bu rakam aracın sınıfına göre 2 bin liraya kadar çıkıyor. Bir haftalık kiralama bedeli 2 bin 800 - 9 bin lira arasında değişiyor.

5 GÜNLÜK TATİL EN AZ 20 BİN LİRA

Yüksek fiyatlara rağmen tatilden vazgeçmeyen vatandaşların bu bayram tatilinde 15 milyar TL’lik ekonomi oluşturması bekleniyor.

Konuya ilişkin konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve bölge turizmcilerinden Soner Bacaksız, “Fiyatlarda geçen seneye oranlar yüzde 50 artış oldu. Rezervasyon rakamlarına baktığımızda bu sene geçtiğimiz yıla göre yüzde 60-70 daha üzerinde. Ramazanın son haftasına girdiğimizde tatil rezervasyonlarının daha da artacağını bekliyoruz. Ve otellerdeki doluluk oranlarının da yüzde 100’lere yaklaşmasını bekliyoruz. Rakamsal olarak bakıldığında Ege ve Akdeniz Bölgesi’ndeki otellerde iki kişilik bir gece konaklama bedeli 2 bin liradan başlayarak 45-50 bin liraya kadar çıkıyor. Herkesin ekonomisine ve bütçesine göre tatil imkanı bulunuyor. Ulaşımla beraber en mütevazi 5 günlük tatil 20 bin lira diyebiliriz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ÇADIR VE KARAVANA İLGİ ARTIYOR

Bayramda son yıllarda çadır ve karavan turizmi de canlılık gösteriyor. Fiyatlar artıp, pansiyonlarda dahi odalar dolunca, çadır turizmine olan ilgi geçen yıla göre yüzde 60 arttı. Kamp Olive yetkilisi, Çanakkale Asos’ta çadır kamp alanları bölgesinde bayram döneminde ilginin geçen yıllara göre arttığını, dolulukların yüzde 90’ları bulduğunu ifade etti.

Türkiye Kamp Karavan Derneği Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Ergin, Türkiye’de karavan kampçılığına da ilginin ivme kazandığını belirterek, bayramda karavan kiralama ve satışlarının yüzde 80 artığını dile getirdi. Ergin, özellikle kamp alanları, karavan park yeri yatırımcılarının sayısının da giderek arttığını kaydetti.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak. Ancak ücretsiz geçiş uygulaması, yap-işlet-devret projelerini ise kapsamayacak.



