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Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

21.04.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan - 23 Nisan 2023 tarihleri arasında idrak edilecek. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Bayramın 1. günü bankaların çalışma durumuna ilişkin sorgulamalar yapılıyor. Öte yandan EFT, havale yapılmasına ilişkin de sorgulamaları da hız kazandı. Peki, Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 21 Nisan Cuma bayramın 1. günü bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı?

Ramazan Bayramı için geri sayım sona erdi. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan (Cuma-Pazar) tarihleri arasında idrak edilecek. Bu tarihlerde birçok kurum ve kuruluş resmi tatile girecek. Ramazan Bayramı'nın 1. günü bankaya gitmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin sorgulamalar yapıyorlar. İşte banka çalışma saatleri 2023...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak.

Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. Buna göre 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerinde yani Ramazan Bayramı boyunca bankalar hizmet veremeyecek.

Bu noktada bireysel ve kurumsal bankacılıkta acil işlemleri olanlar mobil bankacılığa ve müşteri hizmetlerinde başvurabilir.

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BAYRAMDA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Ramazan Bayramı'nın yanı sıra hiçbir resmi tatilde EFT işlemi yapılamaz. İnternet üzerinden veya ATM'den yaptığınız EFT ve havale işlemi, sonraki ilk iş günü gerçekleşir. Bu bilgiye göre EFT ve havale işlemlerinin, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü gerçekleşmesi beklenmektedir.

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2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü sona erecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

Ramazan Bayramı arefesi 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün - 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün - 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün - 23 Nisan Pazar


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