FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bayramın son günü kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?Kurban fiyatlarına 4. gün indirimi! Kurban Bayramı 4. gün kurbanlık fiyatları!

Bayramın son günü kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?Kurban fiyatlarına 4. gün indirimi! Kurban Bayramı 4. gün kurbanlık fiyatları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesemeyen ve bayramın son günü fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlar kurbanlıkları indirimli alacak. Kurban satış yerlerinde alıcıların azalmasıyla birlikte kurbanlık fiyatları da düştü. Peki Kurban Bayramı'nın son gününde kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Bayramın son günü kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?Kurban fiyatlarına 4. gün indirimi! Kurban Bayramı 4. gün kurbanlık fiyatları!

Bayramın ilk günlerinde el yakan kurbanlık fiyatlarından dolayı kurbanlık alamayan vatandaşlar, bayramın son günleri kurbanlıkların fiyatı düşünce kurban satış yerlerine gitmeye başladı. Hem alıcının hem de kurbanlıkların azaldığı kurban satış yerlerinde, Kurban Bayramı'nın 4. gününe özel indirimler başladı. Büyükbaş kurbanlıklarda bayramın son günü fiyatlar binlerce lira düşerken, küçükbaş hayvanlarda ise bayramın son günü fiyatlar 300 TL düştü. Peki bayramın son günü kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Bayramın son günü kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Adana'da bayramın ilk günü kurban kesemeyen vatandaşlar, bayramın 3. günü hayvan pazarlarına gelerek kurbanlık almaya devam ediyor. Bayramın ilk gününe göre daha sakin olan kurban pazarlarında ise satışların azaldığı görüldü. Satıcılar ise hayvanlarını satabilmek için kurbanlıkların fiyatlarını düşürdü. Yüreğir ilçesinde kurbanlık satan Mehmet Keser, 25 büyükbaş hayvan sattığını belirterek, "Ancak bugün sadece 2 büyükbaş hayvan satabildim. Bu nedenle kurbanlıkların her birinin fiyatını yaklaşık 250 lira indirdim" dedi.

Seyhan ilçesindeki kurban satış ve kesim alanında ise büyükbaş kurbanlıkların bulunduğu çadırlar toplanmaya başlandı. Pazarda büyükbaş hayvanların tamamına yakınının satılması nedeniyle ilk gün kurban kesmeyen vatandaşlar, satışları devam eden küçükbaş kurbanlıklara yöneldi.

"Bugün 8 bin liradan yukarı fiyat vermiyorlar"

Kurbanlık satıcısı Hasan Gören, pazardaki büyükbaş hayvanların tamamının satıldığını, kendisinin ise elinde kalan bir büyükbaş kurbanlığı satmaya çalıştığını söyledi. Müşterilerin verdikleri fiyatın düşük olduğunu söyleyen Gören, "Müşteriler hem ucuz olsun hem iyi olsun istiyor. Kurbanlıkları 1112 bin liraya sattık ama bayram yaklaştıkça 10 bin liraya düştü. Bugün 8 bin liradan yukarı fiyat vermiyorlar" diye konuştu.

Küçükbaş hayvan satıcısı Ali Doğan ise satışların bu yıl virüsten dolayı zayıf olduğunu getirdikleri küçükbaş hayvanların, bir kısmının elinde kaldığını bu nedenle bin 500 liraya kadar çıkan fiyatların 800 liraya kadar düştüğünü söyledi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMasal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan işçiyi takip eden patron için emsal kararÇalışanlar dikkat! Yargıtay'dan işçiyi takip eden patron için emsal karar
3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek göstergede son durum nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

10 yaşındaki çocuk yıkılan duvarın altında can verdi

İzmir’deki yangın büyüyor! Siteler boşaltıldı

İzmir’deki yangın büyüyor! Siteler boşaltıldı

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Trump'tan mahkemeye çok sert çağrı: İdam edilsin

Trump'tan mahkemeye çok sert çağrı: İdam edilsin

Üniversitede bu bölümü seçen öğrencilere aylık 2 bin 300 lira burs

Üniversitede bu bölümü seçen öğrencilere aylık 2 bin 300 lira burs

Ev alacaklar dikkat: İkinci el konut fiyatları hangi ilde ne kadar?

Ev alacaklar dikkat: İkinci el konut fiyatları hangi ilde ne kadar?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

Konut kredisinde faizler yine düştü! En avantajlı bankalar belli oldu...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

Emekli ikramiyesiyle ilgili sürpriz gelişme!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan işçiyi takip eden patron için emsal karar

Çalışanlar dikkat! Yargıtay'dan işçiyi takip eden patron için emsal karar

Altına yatırım yapılır mı? Uzmanından Ağustos'ta gram altın düşecek uyarısı! Altına yatırım için doğru zaman mı? Ağustos'ta altın düşer mi?

Uzman açıkladı: Gram altın 408 liraya kadar düşebilir

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları son durum! Altın haftaya nasıl başladı? (3 Ağustos 2020 altın piyasası!)

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek

Üniversitede bu bölümü seçen öğrencilere aylık 2 bin 300 lira burs

Ethereum nedir, ne zaman çıktı? Ethereum kar sağlar mı? Bitcoin ve Ethereum arasındaki fark nedir?

Kripto para birimi Ethereum'dan tarihi zirve!

YETA nedir? Yeşil Tarife ne demek? Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi? Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir?

Yeşil Enerji elektrik faturalarını düşürecek mi?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.