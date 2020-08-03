Bayramın son günü kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?Kurban fiyatlarına 4. gün indirimi! Kurban Bayramı 4. gün kurbanlık fiyatları!

Bayramın ilk günlerinde el yakan kurbanlık fiyatlarından dolayı kurbanlık alamayan vatandaşlar, bayramın son günleri kurbanlıkların fiyatı düşünce kurban satış yerlerine gitmeye başladı. Hem alıcının hem de kurbanlıkların azaldığı kurban satış yerlerinde, Kurban Bayramı'nın 4. gününe özel indirimler başladı. Büyükbaş kurbanlıklarda bayramın son günü fiyatlar binlerce lira düşerken, küçükbaş hayvanlarda ise bayramın son günü fiyatlar 300 TL düştü. Peki bayramın son günü kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Bayramın son günü kurbanlık fiyatları ne kadar oldu?

Adana'da bayramın ilk günü kurban kesemeyen vatandaşlar, bayramın 3. günü hayvan pazarlarına gelerek kurbanlık almaya devam ediyor. Bayramın ilk gününe göre daha sakin olan kurban pazarlarında ise satışların azaldığı görüldü. Satıcılar ise hayvanlarını satabilmek için kurbanlıkların fiyatlarını düşürdü. Yüreğir ilçesinde kurbanlık satan Mehmet Keser, 25 büyükbaş hayvan sattığını belirterek, "Ancak bugün sadece 2 büyükbaş hayvan satabildim. Bu nedenle kurbanlıkların her birinin fiyatını yaklaşık 250 lira indirdim" dedi.