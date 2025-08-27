FİNANS

Bazı bölgelerde yüzde 100 arttı! 'Rekor talep' diyerek açıkladı 'Tarihte görülmemiş bir artış'

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, son 55 yılın en sıcak yazının yaşanmasıyla elektrikte rekor talep artışı olduğunu belirterek, "Elektrik dağıtım şirketlerinin yanı sıra vatandaşların da güvenli ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını geliştirmesi gerekiyor" dedi. Aşırı sıcaklıkların, elektrik talebinde tarihte görülmemiş bir artışa yol açtığını belirten Erdoğan, elektrik talebindeki artışın bazı bölgelerde yüzde 100 arttığını vurguladı.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan,elektrik dağıtım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşırı sıcaklıkların, elektrik talebinde tarihte görülmemiş bir artışa yol açtığını ve anlık elektrik tüketiminin 60 bin megavatı geçtiğini söyleyen Erdoğan, "Son 55 yılın en sıcak yazının yaşanmasıyla elektrikte rekor talep artışı oldu. Elektrik dağıtım şirketlerinin yanı sıra vatandaşların da güvenli ve bilinçli tüketim alışkanlıklarını geliştirmesi gerekiyor. Bu durum, yalnızca tüketim tarafında değil, üretim kapasitesinde de verim kayıplarıyla birleşerek sistemi zorladı." diye konuştu.

Erdoğan, bu dönemde özellikle termik santrallerde, soğutma ihtiyacının artmasıyla birlikte verimin düştüğünü dile getirdi.

Termodinamik olarak, ortam sıcaklığının yükselmesiyle santralin soğutma kapasitesinin azaldığını belirten Erdoğan," Bu da üretim kapasitesini sınırlandırıyor. Bazı günlerde santraller tam kapasite çalışamadı. Benzer şekilde rüzgar santralleri de yüksek sıcaklık ve basınç farkı azlığı nedeniyle verim kaybı yaşadı. Yani aynı anda hem talep arttı hem üretim düştü, elektrik sistemi zorlandı." ifadesini kullandı.

"1 DERECELİK SICAKLIK ARTIŞI 750-1500 MEGAVAT EK ELEKTRİK TALEBİ DOĞURABİLİYOR"

Erdoğan, elektrikte talep artışı karşısında yaşanan aksaklıklardan ilk olarak dağıtım şirketlerinin sorumlu tutulduğunu ancak aksaklıkların bir kısmının üretim kaynaklı olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Vatandaş elektriği kimin taşıdığını görüyorsa, yaşanan en küçük aksaklıkta ilk tepkisini ona gösteriyor. Ancak elektrik dağıtım şirketleri, yalnızca üretilen elektriği tüketiciye ulaştıran yapıdır. Tıpkı bir lojistik zinciri gibi, bazen üretici ürünü zamanında teslim edemeyebilir, bazen nakliyede sorun yaşanabilir. Vatandaş bunu doğrudan dağıtım şirketinden bilse de yaşanan aksaklıkların bir bölümü de aslında üretim kaynaklı olabiliyor. Bu yaz yaşadığımız olağanüstü sıcak günlerde talep çok arttı. Yalnızca 1 derecelik sıcaklık artışı 750 ile 1500 megavat arasında ek talep doğurabiliyor."

ELEKTRİK TALEBİNDEKİ ARTIŞ BAZI BÖLGELERDE YÜZDE 100 ARTTI

Erdoğan, temmuzda rekor sıcaklıklarla elektrik talebinde yüksek artış yaşandığını vurguladı.

Normal şartlarda dağıtım şebekesinin tasarımı gereği bu elektriği taşımakta sorun yaşamadığını söyleyen Erdoğan, "Ancak talep bazı illerimizde geçen yıla göre yüzde 100'e, bazı bölgelerde yüzde 70'e kadar artınca, bu olağanüstü artışın etkilerini sahada hissettik. Bu nedenle biz de kendi derslerimizi çıkarıyoruz, önümüzdeki dönem için ek tedbirler hazırlıyoruz." diye konuştu.

Bu konuda bireysel sorumluluklara işaret eden Erdoğan, ev tesisatlarında yapılan yanlış tadilatların büyük risk taşıdığını, geleneksel olarak televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi cihazlara göre planlanmış elektrik tesisatlarının sonradan yüksek güç çeken cihazlarla zorlandığını söyledi.

Erdoğan, elektrik sistemlerinin uygun şekilde yapılmaması durumunda sigorta atması, hatta yangın riski oluşabildiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Binalarda çıkan yangınların önemli bir kısmının elektrik kontağı kaynaklı olması tesadüf değildir. O nedenle vatandaşlarımızın da tesisatın kapasitesini kontrol ettirmesi ve keyfi değişikliklerden kaçınması gerekiyor. Bir diğer önemli başlık elektrikli araçlardır. Şu anda birçok apartmanda ve sitede, evlere ya da ortak alanlara şarj üniteleri kuruluyor. Kamuya açık şarj istasyonlarında yönetmelik gereği projeler eksiksiz uygulanıyor. Fakat bireysel kurulumlarda çoğu kez proje tadilatı yapılmadan montaj yapıldığını görüyoruz. Bu da ileride ciddi sorunlara yol açabilir. Zira akaryakıt tüketimi neredeyse aynı kalırken, elektrikli araçlardan kaynaklı elektrik talebi bir yılda 5 kat artmış durumda. Bu hızlı büyümenin tesisat güvenliğiyle birlikte yönetilmesi gerekiyor."

Erdoğan, gelecek dönemde elektrik talebinin daha da artacağına işaret ederek, "Bunun için kurumlarımız hazırlık yaparken vatandaşlarımızın da kendi sorumluluğunu üstlenmesi şart. Ancak bu şekilde güvenli ve sürdürülebilir bir elektrik arzını birlikte sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

