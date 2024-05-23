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Bazı ürünlerin ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.05.2024 10:00
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Çin menşeli bazı klima ve ünitelerinin ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek. Çin menşeli "yalnız duvar tipi split klimalar" ile iç ve dış ünitelerinin ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin devam etmesi kararlaştırıldı. Düzenleme 2 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bazı ürünlerin ithalatında dampinge karşı önlem devam edecek

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, gözden geçirme soruşturmasında, Çin menşeli yalnız duvar tipi split klimalar ile iç ve dış ünitelerine yönelik mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması durumunda damping ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Bu kapsamda, ürünlere yönelik CIF bedelinin yüzde 25'i oranında dampinge karşı önlemin devamına karar verildi. Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından alınan bazı eşyaların sınıflandırılmasına ilişkin kararlar Türkiye mevzuatıyla uyumlulaştırıldı.

(AA)

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Ticaret Bakanlığı
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