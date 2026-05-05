Bazısı ona gelince tereddüt ediyor ama lakabı 'Müthiş'

Çorum'da "Müthiş Berber" olarak tanınan 82 yaşındaki Mustafa Sakıcı, 66 yıl önce başladığı mesleğini yaşına rağmen sürdürüyor.

Çorum'da yaşayan 82 yaşındaki Mustafa Sakıcı, 1960 yılında başladığı berberlik mesleğine yalnız çalıştığı dükkanında devam ediyor. Çorum'da "Müthiş Berber" olarak tanınan Mustafa Sakıcı, yaşına rağmen mesleğine aşkla devam ediyor.

BAZISI TEREDDÜT EDİYOR

Sakıcı, talep eden müşterilerini el gücüyle çalışan manuel taş makineleriyle tıraş ediyor. Dükkana gelen genç müşterilerin, yaşından dolayı tereddütle tıraş olduğunu ifade eden Mustafa Sakıcı, daha sonra dükkandan memnuniyetle ayrıldıklarını dile getirdi. Uzun yıllardır ustura ve makas tutmasından dolayı işaret parmağının yamulduğunu söyleyen Sakıcı, sağlığının izin verdiği sürece çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.
70 YILDIR BERBER

Mesleğine hiç ara vermediğini söyleyen Sakıcı, "Meslek hayatım 1960 yılında başladım. 20'ye yakın çırak yetiştirdim. 15'i dükkan açtı, diğerleri başka işler yapıyor. Meslekte galiba 70 yıla yaklaştım. Benim arkadaşım doktor. Mesleği bırakacağım ama doktor arkadaşım, ‘bırakırsan rahatsızlanırsın' diyor. Gelen müşteri bakıyor bana, ‘bu adam beni nasıl tıraş edecek' diye düşünüyor. Demek ki 10 senelik berber bu işi yapacak, 60 yıllık berber beceremeyecek. Geçen sene bir genç geldi, onu tıraş ediyordum, diğerleri yanımda durup bakıyordu. Onlar da ‘biz berberiz, şöyle bir ustura tutamadık. Neden bu parmak eğilmiş, makasın, usturanın hatırası. Genç meslektaşlarım görmeye geliyor" dedi.
10 SENEDİR YALNIZ ÇALIŞIYOR

Artık çırak yetiştirmediğini dile getiren Sakıcı, "Yalnız çalışmamın sebebi genç çırak ve kalfalarla uyum sağlayamıyorum. 10 dakikalık bir yere göndersen bir saatte geri gelmiyor. Onun için karar verdim, yaklaşık 10 senedir yalnız çalışıyorum. Çok da rahatım. İstediğim zaman geliyorum, istediğim zaman gidiyorum" diye konuştu.
“İLKER BAŞBUĞ’U TIRAŞ ETTİM”

Meslekle ilgili hatıralarını anlatan Sakıcı, "Meslekte tanımadığım insan kalmadı. Maltepe'de İlker Başbuğ'u tıraş eden adamım. İlker Başbuğ'a sorsan unutmuş, gitmiştir. Valilerimizi tıraş ettim, çeşitli insanlarla muhatap oldum. Onun için de sürdürmeye devam ediyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

