FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BDDK açıkladı: Son 3 ayın en hızlı düşüşü!

BDDK açıkladı: Son 3 ayın en hızlı düşüşü!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.06.2024 14:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

KKM stokunda son 3 ayın en hızlı düşüşü gerçekleşti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 31 Mayıs itibarıyla 120 milyar 287 milyon lira arttı.

BDDK açıkladı: Son 3 ayın en hızlı düşüşü!

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yaklaşık 37 milyar lira azalarak, 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü düşüşünü kaydetti.

Geçen hafta toplam kredi hacmi 13 trilyon 398 milyar 339 milyon liradan, 13 trilyon 518 milyar 626 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 202 milyar 216 milyon lira azalarak 15 trilyon 923 milyar 183 milyon liraya düştü.

2

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 686,7 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 31 Mayıs itibarıyla 20 milyar 512 milyon lira yükselişle 1 trilyon 686 milyar 659 milyon liraya ulaştı. Söz konusu tutarın 446 milyar 992 milyon lirası konut, 92 milyar 2 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 147 milyar 664 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

4

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 20 milyar 966 milyon lira artarak 1 trilyon 661 milyar 921 milyon liraya yükseldi.

BİREYSEL KREDİ KARTI ALACAKLARINDA ARTIŞ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3,2 artışla 1 trilyon 454 milyar 692 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 534 milyar 423 milyon lirasını taksitli, 920 milyar 268 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

7

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 628 milyon lira yükselişle 211 milyar 43 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 168 milyar 847 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 3 milyar 647 milyon lira artarak 2 trilyon 943 milyar 716 milyon lira oldu.

10

KKM BAKİYESİ

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 1,7 ve 36 milyar 826 milyon liralık azalışla 2 trilyon 124 milyar 637 milyon liraya geriledi. Söz konusu hareket son üç ayın en hızlı düşüşüne işaret etti.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışı yerleşikler hissede satış yaptıYurt dışı yerleşikler hissede satış yaptı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 haftadır azalıyorYurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 6 haftadır azalıyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri yükseldiMerkez Bankası’nın toplam rezervleri yükseldi
Anahtar Kelimeler:
bddk kkm ödemeleri
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da sokak köpeğine tecavüz skandalı

İstanbul'da sokak köpeğine tecavüz skandalı

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

Güldür Güldür'ün yıldızının İranlı eşi gündem oldu! "Çok güzel"

Güldür Güldür'ün yıldızının İranlı eşi gündem oldu! "Çok güzel"

Şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yasaklandı

Şark tipi tütün ve tütün tozu ithalatı yasaklandı

SGK uzmanı o tarihi işaret etti, asgari ücrette ara zam kulisi!

SGK uzmanı o tarihi işaret etti, asgari ücrette ara zam kulisi!

Son 3 ayın en hızlı düşüşü!

Son 3 ayın en hızlı düşüşü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.