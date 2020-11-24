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BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verdi! (Aktif Rasyosu nedir?)

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.11.2020 10:15 | Son Güncelleme

BDDK, Aktif Radyosu hesaplanmasına son verirken, buna ilişkin tüm kararların 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını bildirdi.

BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verdi! (Aktif Rasyosu nedir?)

BDDK'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Aktif Rasyosu düzenlemesinin yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Aktif Rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin tüm Kurul kararlarının 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

PANDEMİ DÖNEMİNE ÖGZÜ VE GEÇİCİ TEDBİRLER NORMALLEŞME DÖNEMİNE KALDIRILIYOR

Analistler, pandemi dönemine özgü ve geçici tedbirlerin normalleşme kapsamında birer birer kaldırıldığını belirtti. AR'nin özellikle pandemi döneminde bankaları kredi vermeye teşvik eden bir uygulama olduğunu ifade eden analistler, bu uygulamanın pandemi sonrası dönemde kaldırılarak kredi büyümesinin makul seviyelere çekilmesine olanak sağlayacağını dile getirdi.

AR'nin bir formül olduğunu ifade eden analistler, bankaların, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorunda olduğunu ve bu formüldeki dengeyi kuramayan bankaların para cezasıyla karşılaştığını hatırlattı.

Analistler, bu hesaplama yürürlüğe girdiğinde döviz mevduatındaki büyümenin frenlenmesinin, bankaların topladığı döviz mevduatını swap yaparak TL'ye çevirmesinin ve bankaların kaynaklarını kredi olarak vermesinin hedeflendiğini ve bu düzenlemeyle birlikte kredi hacminin sert şekilde yükseldiğini aktardı

AKTİF RASYONU NEDİR?

Aktif Rasyosu bankaları kredi vermeye teşvik eden bir uygulama olarak öne çıktı.

Aktif Rasyosu (AR) ismi verilen bir denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), pandemi döneminde bankacılık sektörünün yatırımları ve tüketicileri desteklemelerini teşvik etmek amacıyla uygulamaya aldığı Aktif Rasyosu'nu kaldırmaya karar verdi. Ekonomide yeni dönem açıklamaları sonrası normalleşme ve sadeleşme adımları BDDK'nın pandemi döneminde uygulamaya başladığı Aktif Rasyosu'nun kaldırılması ile devam ediyor.

Aktif Rasyosu, BDDK tarafından bankaların mevduat ve kredi başta olmak üzere verilerinden hesaplanarak, kredi vermeyi teşvik eden, mevduat toplamasına karşın kredi verme konusunda isteksiz davrananları da cezalandırma amacını taşıyordu. Salgın için alınan tedbirler nedeniyle krediye ihtiyacı yüksek olan reel sektörü desteklemek için bankaları AR ile yönlendiren BDDK, ekonomik aktivitedeki normalleşmenin de desteği ile artık bu uygulamanın işlevini tamamladığını bildirdi.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Ne olduğunu adam gibi açıklasanız da bizde görsek ????
bu çok iyi oldu halkın günlerdir beklediği haber işte buydu şimdi amarika düşünsün ????????
düzenlenecek bişey mi kaldı.. olmadı...
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