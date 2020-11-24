BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına son verdi! (Aktif Rasyosu nedir?)

BDDK'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, pandemi sürecinin ekonomiye, piyasaya, üretime ve istihdama olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek ve bankaların ellerinde bulundurduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Aktif Rasyosu düzenlemesinin yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Aktif Rasyosu düzenlemesinin normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda, AR hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin tüm Kurul kararlarının 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

PANDEMİ DÖNEMİNE ÖGZÜ VE GEÇİCİ TEDBİRLER NORMALLEŞME DÖNEMİNE KALDIRILIYOR

Analistler, pandemi dönemine özgü ve geçici tedbirlerin normalleşme kapsamında birer birer kaldırıldığını belirtti. AR'nin özellikle pandemi döneminde bankaları kredi vermeye teşvik eden bir uygulama olduğunu ifade eden analistler, bu uygulamanın pandemi sonrası dönemde kaldırılarak kredi büyümesinin makul seviyelere çekilmesine olanak sağlayacağını dile getirdi.