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BDDK bankalara talimat verdi! Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek

13.02.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

BDDK bankalara talimat verdi! Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara konuyla ilgili yazı iletildi. BDDK'dan gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür." (AA)

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kredi kartı bddk

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