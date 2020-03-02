BDDK'dan satışları 500 milyon TL'yi aşan şirketlere 'derecelendirme' zorunluluğu

BDDK'nın bankalara gönderdiği karara göre, 500 milyon TL ve üstü ciroya sahip şirketlerin bankalardan kredi kullanabilmek için 30 Haziran 2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme notu alması gerekiyor.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikle, kapsamı belirlenen krediler için, 17 Nisan 2012 tarihli yönetmelikteki şartları sağlayarak yetkilendirilmiş bir kuruluşun verdiği kredi derecelendirme notunun alınması zorunlu tutulmuştu.

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ, yaptığı başvuru ile 2013 yılından bu yana belirli varlık kategorilerinde yetkilendirilen tek derecelendirme kuruluşu olarak dikkati çekiyor. JCR Avrasya Derecelendirme AŞ'nin derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında kullanılmak üzere risk ağırlıkları, ilgili kredi kalitesi kademesine denk gelecek şekilde eşleştirilmiş bulunuyor.

İlgili yönetmelikle Kurul, yetkili derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notlarının sermaye yeterliliği hesaplamaları kapsamında hangi kredi kalitesi kademesine tekabül ettiğini de belirliyor.