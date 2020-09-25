BDDK'dan yeni swap kararı

BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem limitlerinde artış yönlü güncellemeye gidildi. Buna göre, TL alım yönünde para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinde, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde belirlenmiş yüzde 1 olan sınırlama, yüzde 10 olarak düzenlendi.
Kararın ardından dolar/TL 7.62'ye yakın seviyeden 7.5458'e kadar geriledi.
Türk bankaları yabancı bankalar ile dolar-TL takası ve benzeri türev işlemler yaparak uzun vadeli TL kaynak temin ediyorlar. Yabancı yatırımcılar da swap piyasasını TL taşımanın getirdiği kur riskini azaltmak için kullanıyorlar. İşlemlerin bir kısmı ise yatırımcılar tarafından TL'ye karşı kısa vadeli spekülatif pozisyon almak için kullanılabiliyor.
BDDK bu sabah açıkladığı karar ile yurtiçindeki bankaların yurtdışındaki yerleşiklerle yaptığı vadede TL alım yönünde para swapı ve diğer türev işlemlerin toplam büyüklüğünü yasal özkaynakların yüzde 10'una yükseltti.
BDDK ayrıca yurtiçindeki bankaların yurtdışındaki yerleşiklerle yaptığı vadede TL satım yönünde swap ve türev işlemlerin sınırını da yükseltti. Sınır vadesine 7 gün kalan işlemler için özkaynakların yüzde 1'inden yüzde 2'sine, vadesine 30 gün kalan işlemler için özkaynakların yüzde 2'sinden yüzde 5'ine, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltildi.
BDDK'nın yaptığı açıklamada kararın, "COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin arttığı dönemde alınan söz konusu (Nisan ayında alından) kararın normalleşme adımları çerçevesinde tekrar değerlendirilmesi sonucunda" alındığı ifade edildi.
İngilizce bir kelime olan Swap, "değiş, tokuş, takas" anlamına geliyor.
Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini ve / veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas sözleşmesine swap sözleşmesi deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor.
Faiz swapında biri sabit faizle, diğeri değişken faizle borçlanan iki taraf faiz ödemelerini birbirleriyle değiştiriyor ancak anapara hiçbir şekilde el değiştirmiyor.
İki farklı para birimindeki kur riski belli bir süre bertaraf edilerek, faizi yüksek olan para biriminin faiz getirisinden yararlanma adına yapılan işleme ise çapraz döviz swapı deniyor.
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