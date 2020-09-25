BDDK'dan yeni swap kararı

BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem limitlerinde artış yönlü güncellemeye gidildi. Buna göre, TL alım yönünde para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinde, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde belirlenmiş yüzde 1 olan sınırlama, yüzde 10 olarak düzenlendi.

Kararın ardından dolar/TL 7.62'ye yakın seviyeden 7.5458'e kadar geriledi.

Türk bankaları yabancı bankalar ile dolar-TL takası ve benzeri türev işlemler yaparak uzun vadeli TL kaynak temin ediyorlar. Yabancı yatırımcılar da swap piyasasını TL taşımanın getirdiği kur riskini azaltmak için kullanıyorlar. İşlemlerin bir kısmı ise yatırımcılar tarafından TL'ye karşı kısa vadeli spekülatif pozisyon almak için kullanılabiliyor.

BDDK bu sabah açıkladığı karar ile yurtiçindeki bankaların yurtdışındaki yerleşiklerle yaptığı vadede TL alım yönünde para swapı ve diğer türev işlemlerin toplam büyüklüğünü yasal özkaynakların yüzde 10'una yükseltti.