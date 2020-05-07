FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik

BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bankacılık Kanunu kapsamına giren finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesi amacıyla hazırladığı yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik

Üç bölümden oluşan Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik'in ilk bölümü, amaç, kapsam, dayanak ve tanımlardan oluşuyor.

Yönetmeliğin ikinci bölümünde ise toplam 11 bent yer alıyor. Söz konusu bentlerde, bankalarca gerçekleştirilen hangi fiillerin finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları olarak kabul edileceği sıralanıyor.

İlgili bentler şöyle:

1- Bir finansal aracın arzına, talebine veya fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya uyandırabilecek olan ya da döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatının anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan işlemlere, bu amaçları sağlamak kastıyla dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

2- Arz talep dengesinin normal şartlarda gerçekleşmediği dönemlerde, finansal piyasaların dalgalanmasından ya da sığlığından faydalanmak suretiyle, finansal piyasaların düzensizliğini artıracak ya da istikrarını olumsuz etkileyecek şekilde, bir finansal aracın fiyatına veya faiz, döviz kuru, CDS gibi referans değerlere etkide bulunacak işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

3- Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerine ilişkin veya bankalarca yurt dışına TL likidite sağlanmasına ilişkin kurulca alınan karar ve sınırlamaların, işlemlerin erken itfası, vadesi gelen işlemlerin ötelenmesi ve/veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dahil olmak üzere, dolaylı yöntemler kullanılarak aşılmasına ya da söz konusu kurul kararlarının etkisizleştirilmesine yönelik işlem ve uygulamalar gerçekleştirmek veya bu tür işlem ve uygulamalara aracılık etmek.

4- Aldatıcı bir mekanizma veya kurgu yoluyla döviz kuru ve faiz dahil bir finansal aracın fiyatını etkileyen veya etkileyebilecek işlemlere dahil olmak, aracılık etmek, bu tür işlemler için emir vermek veya benzeri faaliyetlerde bulunmak.

5- Bir finansal aracın arzına, talebine veya döviz kuru ve faiz dahil fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandıran ya da uyandırabilecek olan ya da bu fiyatın anormal veya yapay düzeyde tutulmasını sağlayan ya da sağlayabilecek olan yanlış veya yanıltıcı bilgi veya söylentileri, internet dahil herhangi bir kitle iletişim aracı yoluyla ya da başka bir yolla yaymak.

6- Öncesinde pozisyon alınmış bir finansal araç hakkında, alınan pozisyonla ilgili çıkar çatışmasının kamuoyundan gizlenmesi suretiyle, internet veya diğer kitle iletişim araçları yoluyla görüş bildirerek söz konusu finansal aracın, faiz oranı ve döviz kuru dahil, fiyatı üzerinde etkide bulunmak veya bulunmaya çalışmak.

7- Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiği halde, bir referans değer hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgiler iletmek, yanlış veya yanıltıcı girdiler sağlamak ya da bir referans değerin hesaplanmasını manipüle edici herhangi bir davranışta bulunmak.

8- Bir finansal aracın arz veya talebi üzerindeki hakim rolün kullanılması suretiyle finansal aracın alım satım fiyatlarını sabitlemeye veya başka bir haksız kazanç sağlamaya yönelik eylemlerde bulunmak.

9- Finansal piyasaların açılış ve kapanışlarında, faiz ve döviz kuru dahil bir finansal aracın açılış veya kapanış fiyatlarını etkileyen veya etkileyebilecek alım veya satım işlemleri gerçekleştirerek bu açılış ya da kapanış fiyatlarına göre pozisyon alan yatırımcıların yanlış yönlendirilmesini sağlamak.

10- Tasarruf sahiplerini gerçeğe aykırı veya yanıltıcı şekilde yönlendirmek.

11- Finansal sisteme güveni zedeleyerek sistemik riske neden olabilecek şekilde bilgi ve söylentiler yaymak.

KAYNAK:AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Dolarda tarihi günler! İşte yeni rakamlar...Dolarda tarihi günler! İşte yeni rakamlar...
SGK'dan kadınlara büyük müjde! SGK'dan kadınlara büyük müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

EPDK Başkanı'ndan doğalgaz faturaları için 'iade' açıklaması

EPDK Başkanı'ndan doğalgaz faturaları için 'iade' açıklaması

Dolarda tarihi günler! İşte yeni rakamlar...

Dolarda tarihi günler! İşte yeni rakamlar...

O bankalardan ihtiyaç sahiplerine 10000 TL destek! İşte şartlar...

O bankalardan ihtiyaç sahiplerine 10000 TL destek! İşte şartlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiyatı 4 liraya düştü! İhracat kapanınca limon halde kaldı

Fiyatı 4 liraya düştü! Alan yok

Motorinde 7 kuruş indirim bekleniyor

Dün zam gelmişti, bugün indirim

Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu?

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Altın fiyatları 7 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar, bugün (7 Mayıs) dolar kuru kaç TL?

Dolarda tarihi günler! İşte yeni rakamlar...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.