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BDDK iki tasarruf finansman şirketine faaliyet izni verdi!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Adil Tasarruf Finansman AŞ'ye ve Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

BDDK iki tasarruf finansman şirketine faaliyet izni verdi!

BDDK tarafından, Adil Tasarruf Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun 7'inci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 17 Nisan 2025'te verilmişti.

Ayrıca, BDDK tarafından, Albayrak Tasarruf Finansman AŞ'ye 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun 7'nci maddesi ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 2 numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 12 Aralık 2024'te verilmişti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
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