BDDK KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! İlk defa ev alacaklara konut kredisi ne kadar verilecek? İkinci evini alacaklar dikkat!

BDDK konut kredisi kararı ile ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. Gerekli şartların sağlanmaması halinde konut alımlarında konut kredisi değer oranının yüzde 75 daraltılacağı açıklandı. İşte BDDK konut kredisi düzenlemesi ile ilgili detaylar...
BDDK tarafından akşam saatlerinde yapılan son dakika açıklamasına göre konut kredisi kullanımında değişikliğe gidildi. Yapılan açıklamaya göre ilk konut alımlarında kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak, ikinci ve sonrası konut alımında ise tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde konut kredi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.
Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.
İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak. (AA)
BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada konut kredisi düzenlemesi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca,
Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde 24.02.2023 tarihli ve 10525 sayılı Kurul Kararında belirlenen azami kredi
tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına,
Birden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi olanların dikkate alınmamasına,