BDDK KONUT KREDİSİ SON DAKİKA! İlk defa ev alacaklara konut kredisi ne kadar verilecek? İkinci evini alacaklar dikkat!

BDDK konut kredisi kararı ile ilgili gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. Gerekli şartların sağlanmaması halinde konut alımlarında konut kredisi değer oranının yüzde 75 daraltılacağı açıklandı. İşte BDDK konut kredisi düzenlemesi ile ilgili detaylar...

BDDK KONUT KREDİSİ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA!

BDDK tarafından akşam saatlerinde yapılan son dakika açıklamasına göre konut kredisi kullanımında değişikliğe gidildi. Yapılan açıklamaya göre ilk konut alımlarında kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak, ikinci ve sonrası konut alımında ise tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde konut kredi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.

İLK DEFA EV ALACAKLARA KONUT KREDİSİ NE KADAR VERİLECEK?

Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak.

İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak. (AA)

BDDK KONUT KREDİSİ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada konut kredisi düzenlemesi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca,

Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde 24.02.2023 tarihli ve 10525 sayılı Kurul Kararında belirlenen azami kredi

tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının; tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına,

İşbu karar kapsamında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının konut malikliği durumunun değerlendirilmesinde;

Köylerdeki ve 12.11.2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında köy iken mahalleye dönüşen yerlerdeki konutların dikkate alınmamasına, ilgili il özel idarelerinden ve ilgili belediyelerden sahip olunan konutun söz konusu yerler ile aynı niteliğe sahip yerlerde olduğuna ilişkin resmi yazı alınması durumunda bu konutların da aynı kapsamda değerlendirilmesine,

Birden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi olanların dikkate alınmamasına,