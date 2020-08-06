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BDDK: Kredi ihtiyaçları yalnızca yetkili kuruluşlardan karşılanmalı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2020 14:43 | Son Güncelleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi ihtiyaçlarının "yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlardan" karşılanması ve "bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar" edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

BDDK: Kredi ihtiyaçları yalnızca yetkili kuruluşlardan karşılanmalı

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda düzenlenen faaliyetlerde bulunulabilmesi için Kurumumuzdan gerekli izinlerin alınması zorunlu olup, bu zorunluluğa uyulmadan söz konusu faaliyetlerde bulunulması anılan Kanun kapsamında suç olarak nitelendirilmiştir" uyarısı yapıldı ve şöyle denildi:

"Buna karşılık, son dönemde Kurumumuzdan gerekli izinler alınmaksızın özellikle internet siteleri vasıtasıyla, banka adı ya da banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran söz ve deyimler kullanılarak başta kredi kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlarımızdan para talep edildiği görülmektedir.

"Bu bağlamda, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesini teminen, vatandaşlarımızın kredi ihtiyaçlarını yalnızca Kurumumuzun resmi internet adresinde (https://www.bddk.org.tr) yer alan 'Kuruluşlar' sekmesinde listelenmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla karşılamaları ve bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir.

"Diğer taraftan, yukarıda açıklanan ve benzeri yöntemlerle suç işlediği tespit edilen kişiler hakkında bugüne kadar Kurumumuzca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvuruda bulunulmuş olup, bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir."

KAYNAK:DHA

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