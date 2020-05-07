BDDK’dan Üç Yabancı Bankaya İşlem Yasağı

Türkiye Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS’e bir ayağı Türk Lirası olan döviz işlemleri yasağı getirdi. BDDK bu kararına 3 bankanın Türk bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmemesini gerekçe gösterdi.
BDDK’dan yapılan açıklamada, kurumun ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.
Bu amaçla BNP Paribas, Citibank ve UBS dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve bu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir ayağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına, bu özellikte vadesi gelen işlemlerin de yenilenmemesine karar verildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı’ndan Türk Lirası’na Karşı “Londra Merkezli Manipülatif Saldırı” Haberi
BDDK’nın bu kararı, Türkiye’nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı’nın merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan bazı mali kuruluşların Türk Lirası’nı manipülatif saldırılarla hedef aldıkları yönündeki iddiasının ardından geldi.
Türk Lirası’nın Perşembe günü sabah saatlerinde rekor düzeyde değer kaybetmesiyle ABD Doları 7,27 seviyesine yükseldi. Ancak BDDK’nın açıklamasının ardından kayıpları sildi. Yerel saatle 15.31 itibariyle ABD Doları 7,1065’ten işlem gördü.
BDDK son dönemde bankaların yabancı yatırımcılara tedarik edebileceği Türk Lirası miktarına da sınırlama getirmiş, mali piyasalarda manipülatif işlemlerin tanımını genişleterek “yanlış yönlendirici fiyatlandırmaya yol açan ya da varlık fiyatlarını anormal veya yapay düzeylerde tutan işlemlerin yasaya aykırı olarak değerlendirileceğini” belirtmişti.
FED yetkilisinin açıklaması “swap hattı anlaşmasının olası olmadığı” şeklinde yorumlandı
ABD Merkez Bankası’nın (FED) politika belirleyicilerinden olan Richmond bölgesi FED Başkanı Thomas Barkin’den Çarşamba günü gelen açıklamalar da piyasalardaki endişeyi artırmıştı.
Thomas Barkin, FED’in “ABD ile karşılıklı güven ilişkisine ve yüksek kredi standartlarına sahip ülkelerle swap hattı anlaşması yaptığı ve swap anlaşmalarının her ülkeyi kapsamadığı” yönündeki açıklaması, yatırımcılar tarafından FED’in swap hattı anlaşmasını ihtimal dahilinde görmediği şeklinde yorumlandı.
Reuters haber ajansına konuşan ve adını vermeyen Türk bir döviz yatırımcısı, FED yetkilisinden gelen bu yorumların Türk Lirası’nın değer kaybetmesinde etkili olduğunu savundu; “Kısa vadede bu baskının devam edeceğini düşünüyoruz” dedi.
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak Çarşamba günü yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle yaptığı görüşmede, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin yeterli seviyenin üzerinde olduğunu söyleyerek yatırımcılara güven vermeye çalışmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum