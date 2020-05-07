BDDK’dan Üç Yabancı Bankaya İşlem Yasağı

Türkiye Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS’e bir ayağı Türk Lirası olan döviz işlemleri yasağı getirdi. BDDK bu kararına 3 bankanın Türk bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmemesini gerekçe gösterdi.

BDDK’dan yapılan açıklamada, kurumun ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Bu amaçla BNP Paribas, Citibank ve UBS dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve bu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir ayağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına, bu özellikte vadesi gelen işlemlerin de yenilenmemesine karar verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı’ndan Türk Lirası’na Karşı “Londra Merkezli Manipülatif Saldırı” Haberi

BDDK’nın bu kararı, Türkiye’nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı’nın merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan bazı mali kuruluşların Türk Lirası’nı manipülatif saldırılarla hedef aldıkları yönündeki iddiasının ardından geldi.