Bebeği olanlar dikkat! O markanın kanguru modeli yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor...

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri listelediği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni ürünler eklendi.

KANGURU MODELİ YASAKLANDI

Bakanlık, bir bebek kanguru modelini listeye ekledi. "Duux" marka kangurunun piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Karara gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi. İlgili bildirimde, ürünün yaralanmalara yol açabileceği kaydedildi.