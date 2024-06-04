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Bedava doğal gaz sona erdi! 'Kayda değer şekilde yükseldi...' Merkez Bankası'nın raporunda dikkat çeken ifade

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.06.2024 10:45
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Merkez Bankası Mayıs ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde, doğal gazda ilk 25 metreküpün bedelsiz olarak kullandırılması uygulamasının sona ermesiyle, enerji grubunda yıllık enflasyonun kayda değer şekilde yükseldiğini belirtti.

Bedava doğal gaz sona erdi! 'Kayda değer şekilde yükseldi...' Merkez Bankası'nın raporunda dikkat çeken ifade

TCMB'nin Mayıs ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporu yayımlandı. Yıllık tüketici enflasyonundaki baz etkisi kaynaklı belirgin artışa karşın, bu dönemde
çekirdek B ve C göstergelerinin yıllık değişimlerin ılımlı bir seyir izlediği belirtildi. Yıllık enflasyon, hizmet ve temel mal gruplarında bir miktar düşerken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldiği ifade edildi.

Bir önceki yılın aynı döneminde doğalgazın ücretsiz kullanılması kaynaklı düşük baza ek olarak, cari ayda meskenlere yönelik doğalgazda ilk 25 metreküpün bedelsiz olarak kullandırılması uygulamasının sona ermesiyle, enerji grubunda yıllık enflasyonun kayda değer şekilde yükseldiği vurgulanarak "Bu uygulamanın sona ermesi mayıs ayı manşet enflasyonunu 0,64 puan yukarıya çekmiş, söz konusu etki arındırıldığında aylık tüketici enflasyonu sınırlı bir iyileşme kaydetmiştir." ifadesi yer aldı.

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Değerlendirmede şu ifadelere de yer verildi:

"Gıda grubunda aylık enflasyon mevsimsel etkilerle zayıflamış, bu gelişmede sebze kalemi öncülüğünde fiyatları gerileyen işlenmemiş gıda alt grubu belirleyici olmuştur. Diğer taraftan, işlenmiş gıdada aylık enflasyon bir önceki aya kıyasla artmıştır. Hizmet grubunda yüksek aylık fiyat artış eğilimi sürmüş, lokanta-otel, kira ve eğitim öne çıkan kalemler olmaya devam etmiştir. Temel mal grubunda mayıs ayında sezon geçişine bağlı olarak giyim ve ayakkabıda fiyatlar yükselirken, dayanıklı mal alt grubunda fiyat artışı yavaşlamıştır. Türk lirasındaki ılımlı seyri takiben üretici fiyatları aylık artışı önemli ölçüde zayıflamış, yıllık üretici enflasyonu ise düşük bazın da etkisi ile yükselmiştir.

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, B ve C göstergelerinin aylık artış oranlarında gözlenmekte olan zayıflama eğilimi mayıs ayında kesintiye uğramıştır."

Canlı Borsa


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doğal gaz Merkez Bankası
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