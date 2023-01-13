Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik için geçtiğimiz yıl 80.064,72 TL ücret alınıyordu. Bedelli askerlik ücretine, enflasyona göre zam yapıldı ve yeni tutar belli oldu. Ücretle beraber bedelli askerlik sonuçları da adayların gündeminde yer alıyor. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2023 yılının ocak ve temmuz dönemi için belirlenen bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik başvuruları geçen sene alındı. Sonuçların ocak ayında açıklanması bekleniyor.

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, sonuçların 18 Ocak'ta açıklanacağı duyuruldu.



