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Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

13.01.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik ücreti, askerliğini bedelli olarak tamamlamak isteyen adayların bir süredir gündemindeydi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber memur, emekli maaşlarıyla birlikte 2023 bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik için geçtiğimiz yıl 80.064,72 TL ücret alınıyordu. Bedelli askerlik ücretine, enflasyona göre zam yapıldı ve yeni tutar belli oldu. Ücretle beraber bedelli askerlik sonuçları da adayların gündeminde yer alıyor. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2023 yılının ocak ve temmuz dönemi için belirlenen bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bedelli askerlik başvuruları geçen sene alındı. Sonuçların ocak ayında açıklanması bekleniyor.

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, sonuçların 18 Ocak'ta açıklanacağı duyuruldu.


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bedelli askerlik ücret

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