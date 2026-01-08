FİNANS

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bir süredir merak edilen bedelli askerlik ücretiyle ilgili de açıklama geldi. Buna göre yeni bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 lira oldu.

Doğukan Akbayır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Toplantıda Aktürk, birçok önemli noktaya değindi.

Bir süredir merak edilen bedelli askerlik ücreti de düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI BELLİ OLDU

Aktürk, personel temini kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 yılı uzman erbaş ve sözleşmeli er başvurularının 18 Ocak’a, MSB ve bağlı kurumlar için memur ve sözleşmeli personel başvurularının 25 Ocak’a, Millî Savunma Üniversitesi askerî öğrenci aday belirleme sınavı başvurularının ise 29 Ocak’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Bedelli askerlik tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda 2026 yılının ilk altı ayı için 333 bin 89 lira olarak belirlendiğini belirten Aktürk, başvuruların 7 Ocak itibarıyla başladığını söyledi.

