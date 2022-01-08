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Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 bedelli askerlik ücreti açıklandı!

08.01.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın gelmesi ve asgari ücret, memur ve emekli maaşlarının belli olmasıyla gözler 2022 bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar olacağına çevrilmişti. Bedelli askerlik ücreti 2018'de 15 bin TL olarak ödeniyordu. Bedelli askerlik ücreti, çıkartılan yasa ile 6 ayda bir güncelleniyor. Merakla beklenen açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Peki 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 bedelli askerlik ücreti açıklandı!

TÜİK'in 2021 Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla 6 aylık enflasyon ve yıllık enflasyon belli oldu. Böylece 2022'nin ilk 6 ayında verilecek maaşlar ve aylıklar da şekillendi. Vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın gündemindeki bedelli askerlik ücretleri açıklandı. 2021'in Temmuz-Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 TL olarak ödeniyordu. Peki 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2022 bedelli askerlik ücreti açıklandı mı?

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Akar, "Bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi belirsizliğin ortadan kalkmasında gerçekten çok önemli" dedi ve bedelli askerlik ücretinin 2022'nin ilk 6 ayında 55 bin 194 TL olacağını duyurdu. Ayrıca Bakan Akar, bedelli askerlik başvurularının 2021'de yüzde 57 arttığını belirtti.

Bedelli askerlik ücreti, 40 bin gösterge, memur maaş katsayısı ve 6 çarpanı ile hesaplanıyor. Bedelli askerlik ücreti, Milli Savunma Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısına göre endekslendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR ARTTI?

Kanunun yürürlüğe girdiği 2019'un Haziran ayında bedelli askerlik ücreti 31.3 bin TL olarak ödeniyordu. 2019 Temmuz'da ise 33.2 bin TL'ye yükseldi. 2020'nin ilk yarısında da 35.1 bin TL, ikinci yarısında 37.1 bin TL oldu. 2021'de ilk 6 aylık dönemde 39.8 bin TL, ikinci 6 aylık dönemde 43.1 bin TL oldu.


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bedelli askerlik Asker
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