FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

04.01.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralık ayı enflasyon rakamlarının geçtiğimiz gün açıklanmasıyla memur zammı belli oldu. Bununla birlikte, vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş 2022 bedelli askerlik ücretini araştırmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) askerlik sisteminde ücretlere memurların maaşlarına göre 6 ayda bir zam geleceğini duyurdu. İşte merak edilenler...

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Bilindiği üzere bedelli askerlik ücreti 2019 yılında 31 bin 343 lira iken geçtiğimiz yıl 43 bin 150 liraya çıkmıştı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranının belli olmasının ardından gözler bedelli askerlik ücretine çevrildi. Bedelli askerlik ücreti, memurların maaşına uygulanan zamla birlikte 6 ayda bir değişiyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

TÜİK, yıllık enflasyon oranının yüzde 36,08 olduğunu açıkladı. Memur maaşına yüzde 30.5 zam yapılırken en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Bedelli askerlik 2022 ücretleri henüz belli olmadı. Ancak ücretlerin bu yıl 55 bin 489 TL olacağı öngörülüyor.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR?

Askerlik yaşına gelmiş, askerlik yapmasına engel bir durumu olmayan, yoklama tarihi itibariyle yoklama kaçağı durumuna düşmeyen, bakaya durumunda olmayan bütün askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler bedelli askerlik yapabilir. Bedelli askerlikte yaş sınırı yoktur. Belirtilen şartları sağlayan kişiler bedelli askerlik ücretini ödeyerek 1 aylık temel askerlik eğitimini almak için silah altına alınır. Bu eğitimin ardından askerlik vazifesi tamamlanmış sayılır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu'Kız arkadaşıma dokundun' cinayeti! Döve döve öldürdü, cezası belli oldu
6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"6 yıldır haber alınamayan küçük Yasin'le ilgili korkunç iddia! "Annesi öldürdü"
Ak Parti'den emekli zamları için flaş adımAk Parti'den emekli zamları için flaş adım
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Asker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Otomobilde sıkışarak can verdiler, aileleri sinir krizi geçirdi

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Burak Elmas'tan Fatih Terim'e olay teklif!

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Bakan duyurdu! TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor

Bakan duyurdu! TL'nin cazibesi için yeni araçlar geliyor

Gram altın için sürpriz 2022 tahmini!

Gram altın için sürpriz 2022 tahmini!

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Sigara zammı sosyal medyayı salladı! En ucuz sigara...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Merakla beklenen kademeli elektrik fiyatları belli oldu

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Milyonlar nefesini tuttu Milli Piyango sonuçlarını bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.