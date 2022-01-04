Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

Bilindiği üzere bedelli askerlik ücreti 2019 yılında 31 bin 343 lira iken geçtiğimiz yıl 43 bin 150 liraya çıkmıştı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla memur ve emekli maaşına yapılacak zam oranının belli olmasının ardından gözler bedelli askerlik ücretine çevrildi. Bedelli askerlik ücreti, memurların maaşına uygulanan zamla birlikte 6 ayda bir değişiyor.

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

TÜİK, yıllık enflasyon oranının yüzde 36,08 olduğunu açıkladı. Memur maaşına yüzde 30.5 zam yapılırken en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. Bedelli askerlik 2022 ücretleri henüz belli olmadı. Ancak ücretlerin bu yıl 55 bin 489 TL olacağı öngörülüyor.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİK YAPABİLİR?

Askerlik yaşına gelmiş, askerlik yapmasına engel bir durumu olmayan, yoklama tarihi itibariyle yoklama kaçağı durumuna düşmeyen, bakaya durumunda olmayan bütün askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler bedelli askerlik yapabilir. Bedelli askerlikte yaş sınırı yoktur. Belirtilen şartları sağlayan kişiler bedelli askerlik ücretini ödeyerek 1 aylık temel askerlik eğitimini almak için silah altına alınır. Bu eğitimin ardından askerlik vazifesi tamamlanmış sayılır.



