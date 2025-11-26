FİNANS

Bedelli askerlikte merak edilen rakam belli oldu

Bu yıl 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerliğe ve 5 bin 890'ı dövizli askerlik hizmetine başvurdu. Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlik hizmetinden sağlanan 33 milyon 757 bin 242 avro, Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.

Bu yıl 101 bin 212 kişi bedelli askerliğe başvurdu! AA muhabirinin, Milli Savunma Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki 2026 yılı bütçesine ilişkin verilen sunum kitapçığından derlediği bilgiye göre, 26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren Askeralma Kanunu'nun ardından, 3 milyon 814 bin 45 kişi askerlik hizmetine tabi tutuldu.

Bu yıl ise 328 bin 936 yükümlü silahaltına alınırken, bunlardan 101 bin 212'si bedelli askerlik ve 5 bin 890'ı dövizle askerlik hizmetine müracaatta bulundu.

İŞTE TOPLAM GELİR

Bedelli askerlik hizmetinden elde edilen 26 milyar 205 milyon 696 bin 360 lira ile dövizle askerlik hizmetinden sağlanan 33 milyon 757 bin 242 avro ise Hazine'ye gelir olarak kaydedildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

