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Bedelsiz sermaye artırımı hisseyi nasıl etkiler? Bedelsiz sermaye artırımı hisseye nasıl yansır?

21.05.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelsiz sermaye artırımı, piyasada bedelsiz bölünme adıyla da bilinmektedir. Şirketin hisse senedine yatırım yapan kişiler, bedelsiz sermaye artırımından olumlu etkilenirler. Çünkü bedelsiz bölünme, hisse senetlerine olumlu yansır. Bedelsiz sermaye artırımı sonrasında aslında şirketin piyasa değeri aynı kalırken borsada hareketlilik meydana gelir. Bedelsiz sermaye artırımı hisseyi nasıl etkiler?

Bedelsiz sermaye artırımı hisseyi nasıl etkiler? Bedelsiz sermaye artırımı hisseye nasıl yansır?

Bedelsiz sermaye artırımı şirketin ek bir finansman kazanması değil, iç kaynaklarını kullanarak sermayesini artırmasıdır. Şirketler bedelsiz sermaye artırımı yaptıklarında yeni hisse senetleri çıkarırlar fakat hisselerin fiyatı düşer. Şirketin hisselerindeki bu değişiklik hisse senedi piyasasına da yansımaktadır.

Şirketlerin likiditasyonu artırmak için kullandıkları bedelsiz sermaye artırımı hisseye nasıl yansır?

Bedelsiz Sermaye Artırımı Hisseyi Nasıl Etkiler?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin sermaye artırımına gittiklerinde seçebilecekleri yollardan biridir. Bedelsiz sermaye artırımında dışarıdan kaynak alınmaz ve şirketin iç kaynakları kullanılır. Bedelsiz sermaye artırımına giden bir şirket vergi avantajından yararlanarak hisselerini belirli bir oranda artırır ve bunu yaparken şirketin piyasa değerini sabit tutar. Bedelsiz sermaye artırımına giden şirketler bunu duyurduklarında borsalarda hareketlenmeler başlar. Çünkü şirketin hisse senetlerini alarak yatırım yapan kişiler, sermaye artırımı sonrasında fiyatın değişeceğini bilerek hareket ederler.

Bazı şirketler hisse senedinde likiditasyonu artırmak için bedelsiz sermaye artırımına giderler. Hisselerde alım-satım işlemleri yapılmadığında ve durgunluk meydana geldiğinde, bedelsiz sermaye artırımı haberi piyasada bir hareketlenme yaratır ve yatırımcılar buna göre hisse alıp satmaya başlarlar.

Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Bedelsiz sermaye artırımı hesaplama nasıl yapılır?Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Bedelsiz sermaye artırımı hesaplama nasıl yapılır?

Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcılar arasında bedelsiz bölünme olarak da adlandırılmaktadır. Şirket %100 oranında bedelsiz bölündüğünde, hisseler iki katına çıkar. Bir şirket %100 bedelsiz bölünmeden önce elinde 100 lot bulunduran bir yatırımcı, bedelsiz bölünmeden sonra 100 lot daha edinir ve elindeki hisseleri ikiye katlamış olur. Ancak bedelsiz sermaye artırımı sonrası hisse fiyatı aynı oranda azalır. Yani bir şirketin hisseleri iki katına çıkarsa değeri de yarı yarıya azalır. Bu işlem şirketin piyasa değerinin korunması için gereklidir.

Bedelsiz sermaye artırımı yapıldığında hisse fiyatları yarı yarıya düştüğü için piyasada bir illüzyon oluşur ve aslında şirket değeri korunmasına karşın bir ucuzluk algısı yaşanır. Şirket yeni yatırımcılar kazanırken hisse fiyatı yükselir. Şirketin hisseleri ilk etapta talep gördüğü için hisseleri değerlenir. Halihazırda şirkete yatırım yapmış olan yatırımcı, bedelsiz bölünmeden olumlu etkilenir. Aslında şirket yeni yatırımcı kazanmış olur ve mevcut yatırımcılarını da memnun eder. Bedelsiz sermaye artırımı bu nedenle kısa, orta ve uzun vadede olumlu etkiler görülmesine sebep olur.

Şirketler belirli periyotlarla bedelsiz sermaye artırımına gittiklerinde hisselerinin değerinde artış gözlenir ve piyasada bu şirket büyüyormuş gibi bir izlenim oluşur. Bedelsiz sermaye artırımı iyi yönetildiğinde şirketlerin piyasada yeni yatırımcı bularak itibar artırmaları sağlanabilir. Böylece şirketler değerlenecek, yatırımcıları kısa ve uzun vadede olumlu etkilenecektir.

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