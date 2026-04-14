Bekarsa 2 asgari ücret, evliyse 3 asgari ücret maaş: Köye dönene çiftlik

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Dalgar, köye dönüşü teşvik edecek yeni model çiftlik projesinin detaylarını anlattı. Dalgar'ın, gençlere teknoloji destekli model çiftlikler kurulacağını, çiftlik kurulduktan sonra bu gence bekârsa iki asgari ücret, evliyse üç asgari ücret maaş verileceğini ve belirli bir sürenin sonunda bu çiftliklerin kendilerine devredileceğini söylediği aktarıldı.

Tarımda maliyetlerdeki artış, gençlerin üretimden uzaklaşması gibi durumlar sebebiyle köye dönüşü teşvik edebilecek yeni modeller konuşuluyor. Bu modellerden bir tanesinin de TÜME VAKFI ve YÖK iş birliğiyle yürütülen model çiftlik projesi olduğu öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 10 üniversitesinin yer aldığı projede Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), pilot uygulama merkezlerinden bir tanesi. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar yapılan çalışma kapsamında, gençlere teknoloji destekli model çiftlikler kurulacağını, maaş verileceğini ve belirli bir sürenin sonunda bu çiftliklerin kendilerine devredileceğini aktardı.

"HEDEF; 40 BİN ÇİFTLİK, 40 BİN GENÇ"

Dalgar, "Hedef, Türkiye genelinde 40 bin çiftlik kurmak; 40 bin genci teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılık yapan bir noktaya taşımak" ifadelerini kullandı.

"BEKÂRSA İKİ ASGARİ ÜCRET, EVLİYSE ÜÇ ASGARİ ÜCRET MAAŞ VERİLECEK"

Tarımda asıl meselenin ürün fiyatı değil, maliyet ve verim olduğunu vurgulayan Dalgar, "Gençleri eğiteceğiz, donatacağız, akredite edeceğiz. Sonra da 'Köyünden bir arazi göster, oraya senin çiftliğini kuralım, sana maaş verelim, ardından da bu çiftliği sana bırakalım' diyeceğiz. Çiftlik kurulduktan sonra bu gence bekârsa iki asgari ücret, evliyse üç asgari ücret maaş verilecek. Başarısına göre 5-10 yıl sonunda çiftlik kendilerine bırakılacak. Hâlihazırda Burdur’da ve bazı köylerde uygulamanın ilk örnekleri başladı. ‘Ben bu işi yapacağım’ diyen gençlerin köylerine çiftlikler kuruluyor" şeklinde konuştu.

"SİSTEMLERİN VERİMLİLİĞİ DOĞRUDAN ARTIYOR"

Üniversite bünyesinde mevcutta kullanılan sistemlere vurgu yapan Dalgar, "MAKÜ’deki model çiftliklerde yem itme robotu, gübre temizleme robotu, sağım robotu ve yem karma robotu kullanılıyor. Bunlar sistemlerin verimliliği doğrudan artırıyor. Hayvan daha sık sağılıyor. Sadece buradan bile verim otomatikman yüzde 20-30 artıyor. Benim ortalama 25 litre süt aldığım çiftlikte, teknolojiyi bilen genç 45 litre alacak. O zaman sütün 20 lira ile 15 lira olması arasında çok da fark kalmıyor. Sorun fiyat değil, önemli olan sizin aldığınız verim" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE SÖKÜLÜP ARAZİ ESKİ HÂLİNE DÖNEBİLECEK"

Projede sabit ve yüksek maliyetli yapılar yerine sökülebilir sistemler tercih edileceğini belirten Dalgar, "Sera ahır modeli dediğimiz, beton kullanılmadan prefabrik yapılıp sökülebilen sistemler olacak. Tarlayı öldürmeyeceğiz. Gerekirse sökülüp arazi eski hâline dönebilecek" dedi.

"BİZ BUNU 100 DOLAR GİBİ ÇOK DAHA DÜŞÜK MALİYETLE ÜRETEBİLİRİZ"

Hayvancılıkta verim artışını hedefleyen en önemli çalışmalardan birinin embriyo üretimi olduğuna işaret eden Dalgar, "Yurt dışından ithal edilen embriyolar 1.000 ila 3.000 dolar arasında değişiyor. Biz bunu 100 dolar gibi çok daha düşük maliyetle üretebiliriz. Bu hem maliyeti düşürür hem de verimi artırır. Henüz seri üretim aşamasına gelmedik. Çalışmalar sürüyor. Tarımda en büyük gider kalemlerinden biri de yem. Türkiye’nin yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık soya ithalatı var. Bu maliyeti düşürmeden üretimde kalıcı bir iyileşme sağlamak mümkün değil. Alternatif yem bitkileri ve düşük maliyetli üretim modelleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

