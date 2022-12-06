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Bekçi alımı 2023 ne zaman? Polis Akademisi Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım şartları nedir?

06.12.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte bekçilik alımlarına dair beklentiler de arttı. Her yıl belirli dönemlerde gerçekleştirilen Çarşı ve Mahalle bekçiliği alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bu kapsamda Bekçi alımı 2023 ne zaman? Polis Akademisi Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım şartları nedir? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Bekçi alımı 2023 ne zaman? Polis Akademisi Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım şartları nedir?

Bekçi alımı 2023 başvuru tarihi merak edilmeye başlandı. Aralık ayına girmemiz ile birlikte yeni yılda bekçi alımlarına dair beklentiler de arttı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından alımı yapılan çarşı ve mahalle bekçiliği başvuruları, en az lise veya dengi okul mezunu adaylar tarafından yapılabiliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...

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BEKÇİ ALIMI 2023 NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2022 yılı bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan tarihinde yapılmıştı. Bu alımın süreci ise halen devam ediyor.

2023 yılı bekçi alımlarına dair güncel bir duyuru gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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POLİS AKADEMİSİ ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM ŞARTLARI NEDİR?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

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i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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