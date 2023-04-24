Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM ve PA 2023/1. Dönem bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalar hız kazanmışken sınav tarihi de sorgulanmaya başladı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı başvuru duyurusu ile bekçi alımı kontenjanları belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 1250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Başvurular, 18 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında Polis Akademisi'nin internet sitesi üzerinden tamamlandı. İşte EGM PA bekçi alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023/1. Dönem çarşı ve mahalle bekçiliği başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ve tarih bilgisi paylaşıldığı takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Adaylar hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Bekçilik 2023 sınav tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.

