Bekçi maaşı zammı 2021 son durum... 2021 bekçi zammı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük bekçi maaşları kaç para oldu, ne kadar zam geldi?

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözle bekçi maaşı zammına çevrildi. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Açıklanan enflasyon oranları Bekçi maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok bekçi, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 bekçi maaşları belli oldu. Bekçi 2021 zammı son durum nedir araştıran vatandaşlar, 2021 bekçi zammı ne kadar olacak öğrenmek istiyor. Bekçi maaş zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların mesleklerine göre farklı oranlarda maaşlarına yansıyor. Buna göre bekçi, bekçi, bekçi ve bekçi gibi birçok mesleğin maaşları güncelleniyor ve kendi aralarında da değişiklik gösteriyor.

İşte son dakika bekçi maaşları gelişmeleri... 2020 BEKÇİ MAAŞLARI NE KADARDI? İşsizliğin koronavirüs salgınından sonra artmasıyla birlikte bekçilik için başvuru yapmak isteyen adayların sayısında artış oldu. Bekçilik için başvuru yapanların arasında en çok merak edilen konuların başında ise bekçilerin alacağı maaşın ne kadar olduğu geldi. 2020 Bekçi maaşları ne kadar araştırılıyordu. İlkokul mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? İlkokul mezunu olan bekçi maaşı 4, 302,80 TL Lise mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Lise mezunu olan bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında değişiyor. Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Ön lisans mezunu olan bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasındadır. Lisans mezunu olan bekçi maaşı ne kadar? Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasındadır. SON DAKİKA: 2020 YIL SONU ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandığında memur ve emeklilerin maaş zammıda açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.