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Memur maaşı zam tablosu 2021... Hangi memur ne kadar zam aldı? 2021 memur zam listesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 12:30 | Son Güncelleme

2020 Aralık ayına ait ve 2020 yıl sonuna ait enflasyon verilerinin TUİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca çalışanın Ocak ayı maaşlarına etki edecek, 2021 memur maaş oranları açıklandı. Açıklanan verilere göre en düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu. Peki kim ne kadar maaş alıyor? 2021 uzmanlık ve derecelerine göre memur zammı karşılaştırmalı listesi haberimizde. İşte ünvanlarına göre 2021 memur maaşı zam tablosu...

Son dakika 2021 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca kişinin Ocak ve Temmuz ayları içinde alacağı maaş zammı belli oldu. Memurların ve emeklilerin 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşlarına yüzde 7.36, oranında zam geldi. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.36 oranında zam yapıldı. Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira olurken, en düşük emekli memur maaşı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. İşte son dakika memur maaş zammı tablosu ve detaylar...

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4 bin 92 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 21 liraya yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye istinaden, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar açıklandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

Memur ve emekli maaşları zammı 2021 son durum... Memur maaşlarının 2021 zammı bugün açıklandı! 2021 Emekli ve memur zammı ne kadar?Memur ve emekli maaşları zammı 2021 son durum... Memur maaşlarının 2021 zammı bugün açıklandı! 2021 Emekli ve memur zammı ne kadar?

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı aşağıda tabloda bulunan listedeki gibi sıralandı. İşte 2021 ocak dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL)

MEMUR MAAŞLARI ZAM TABLOSU LİSTESİ!

2021 memur maaşları tablosu

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

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Okuyucu Yorumları 91 yorum
1/1 ÖĞRETMENİM BÖYLE BİR ÜCRET ALMIYORUZ
Zaten 1/1 değil 1/4 maaşı orda yazan. öğretmen misiniz gerçekten
derse girmeden aldigin ek ders ekle alırsın
@ymetin_2021 26 yıllık öğretmenim 1/4 yüm bende almıyorum.
Maaşlar kişinin evli olduğu ve eşi çalışmayan bu sebeple eş yardımı alan ve Çocuğu olup da çocuk parası alan kişiler üzerinden hesaplanıyor.
@ymetin_2021 kardeş aynı derecenin farklı kademesinde maaş farkı çok az olur(30-40 TL) Ben de 1/4 öğretmenim benim maaşımda yazılan kadar olmayacak.
doğru bu maaşı alsak bayram yaparız 4.580.tl net maaş alıyoruz
Maaşlar en yüksek pencereden reklam yapılıyor. hangi öğretmen 6000 lira alıyor Allah'a aşkına. sacmalayin. ben 5 in 1 öğretmenim 4800 aliyorum
@ymetin_2021 1/4 YAZIYOR
@ymetin_2021 26 yıllık ve 1/4 sün sıkıntı büyük normalde 20 yılda bir öğretmen 3 e inmesi ve yeşil pasaporta hak kazanması demektir sen 26 yıllık öğretmen ve hala 4ün 1de isen sıkıntı var demek :))
@sanri44 Ne alakası var? Kılıf uydurup da mesnetsiz ifadelerle, resmiyet eksikliklerini görmezden gelmek, gaflet olur!
en az maaş alan saglikcilar şaka gibi
Doner sermayeyide ekleyin en fazl olur
@erdmckt_2018 Pandemi döneminde gün aşırı 24 saat nöbet tutan sağlık çalışanlarının kimi aylar sıfır TL kimi aylar ise 100-200 TL döner sermaye aldığından haberiniz yok anlaşılan. Kötü niyetli değilseniz sizde haklısınız yaratılan algı bu yönde gerçek rakamları bir tek sağlık çalışanları biliyor. Sağlık çalışanları ek ödeme değil tek ödeme istiyor.
@ivs4ujtzb3 kalanı alkışla ve hakları ödenmez cümleleri ile ödeniyo tv'lerden şov yaparak
@erdmckt_2018 son 4 yıldır 0 lira döner alıyorum, ben toplayamadım siz ekler misiniz
@ivs4ujtzb3 Ağustos ayındaki bir habere göre, pek çok vakıf okulunun asgari ücretle öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerini çalıştırdığı yazıyordu. Bunun dışında, mimar, mühendis olup çok düşük alanlar da var. Asgari ücretle çalışan muhasebeci de var.
bu maaşları kim hesaplıyor merak ediyorum bu rakamlar sadece brüt maaşlardır. Net maaşları gösterseniz daha iyi olur
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