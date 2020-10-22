Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? 400 bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman? Bekçilik sınavı ne zaman?

Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar arasında sorulmaya başlandı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İstanbul ili için başvurular 19 Eylül tarihinde başlamıştı. Bekçi alımı başvuruları 2 Ekim tarihinde sona ermişti. Şimdi, 400 erkek bekçi alımı için binlerce kişinin başvuru yaptığı konuyla ilgili olarak bekçi alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. Peki, bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak konusunda yapılan araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığının başvurularla ilgili olarak resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada alıma ilişkin sınav takviminin www.pa.edu.tr üzerinden ilan edileceği duyurulmuştu. Bekçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili olarak henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak vatandaşlar arasında bekçilik başvuru sonuçları açıklama tarihi araştırılmaya devam ediyor. Sonuçların ekim ayının sonuna dek açıklanması bekleniyor.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda yer alan kılavuza göre ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvuruların alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, mesai saatleri içinde Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacak. Belirlenen tarihler dışında veya şahsen yapılmamış olan başvurular kabul edilmeyecek. Ön başvuruların ardından başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenen belgelerle ilgili tüm bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Başkanlığın resmi internet sayfasıyla veya diğer iletişim araçlarıyla duyurulacak. Şahsen başvuru ve sınav merkezlerine aday alımı esnasında adayların yanlarında cep telefonu, ses görüntü kayıt cihazı ya da benzeri elektronik cihaz bulundurmaması gerekiyor.
Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilmiş olan ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacak. Ön sağlık kontrolünden sonra adaylarla ilgili olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “olur ya da olamaz” şeklinde karar verilecek. “Olamaz” kararı verilmiş olan adaylar, sınav aşamasına devam edemeyecek. “Olur” kararı verilmiş olan adaylar ise yazılı sınava katılma hakkı kazanacak. Şimdi bekçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili olarak yapılacak açıklamalar bekleniyor.
Bekçi adayları çarşı ve mahalle bekçiliği için sınava girmeden önce ve müracaatları alındıktan sonra ön sağlık komisyon tarafından bir ön sağlık kontrolünden geçirilecekler. Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olarak yapılacak. Başvuru ve sınav merkezleri ile sınav tarihleri kesinleştikten ve internette ilan edildikten sonra değiştirilemeyecek. Sınav konusunda da henüz tarihler netleşmedi. Sınav tarihi ve bekçilik sonuçları açıklandı mı konusunda beklenen açıklamalar yapıldıktan sonra detaylara haberimizde olacak.
Aynı zamanda bekçi olmak isteyen adaylar tarafından bekçilerin maaşı ne kadar 2020 sorusuna da yanıt aranıyor. Konuyla ilgili olarak EGM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda göreve yeni başlamış ve bekar olan lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL olurken lisans mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı ise 4.534 TL oluyor.
Okuyucu Yorumları 1 yorum