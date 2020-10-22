FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? 400 bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman? Bekçilik sınavı ne zaman?

Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? 400 bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman? Bekçilik sınavı ne zaman?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.10.2020 13:49 | Son Güncelleme

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında İstanbul için 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuruları 19 Eylül ile 2 Ekim tarihleri arasında gerçekleşti. Başvuruların sona ermesinin ardından vatandaşlar tarafından bekçilik başvuru sonuçları açıklanma tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sınavı ne zaman? İşte detaylar…

Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? 400 bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman? Bekçilik sınavı ne zaman?

Bekçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşlar arasında sorulmaya başlandı. 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği İstanbul ili için başvurular 19 Eylül tarihinde başlamıştı. Bekçi alımı başvuruları 2 Ekim tarihinde sona ermişti. Şimdi, 400 erkek bekçi alımı için binlerce kişinin başvuru yaptığı konuyla ilgili olarak bekçi alımı başvuru sonuçları merak ediliyor. Peki, bekçilik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak konusunda yapılan araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığının başvurularla ilgili olarak resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada alıma ilişkin sınav takviminin www.pa.edu.tr üzerinden ilan edileceği duyurulmuştu. Bekçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili olarak henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir duyuru yapılmadı. Ancak vatandaşlar arasında bekçilik başvuru sonuçları açıklama tarihi araştırılmaya devam ediyor. Sonuçların ekim ayının sonuna dek açıklanması bekleniyor.

Bekçilik sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? 400 bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman? Bekçilik sınavı ne zaman?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda yer alan kılavuza göre ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvuruların alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, mesai saatleri içinde Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacak. Belirlenen tarihler dışında veya şahsen yapılmamış olan başvurular kabul edilmeyecek. Ön başvuruların ardından başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenen belgelerle ilgili tüm bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Başkanlığın resmi internet sayfasıyla veya diğer iletişim araçlarıyla duyurulacak. Şahsen başvuru ve sınav merkezlerine aday alımı esnasında adayların yanlarında cep telefonu, ses görüntü kayıt cihazı ya da benzeri elektronik cihaz bulundurmaması gerekiyor.

Müracaat kabul komisyonu tarafından başvuruları kabul edilmiş olan ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacak. Ön sağlık kontrolünden sonra adaylarla ilgili olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “olur ya da olamaz” şeklinde karar verilecek. “Olamaz” kararı verilmiş olan adaylar, sınav aşamasına devam edemeyecek. “Olur” kararı verilmiş olan adaylar ise yazılı sınava katılma hakkı kazanacak. Şimdi bekçi alımı başvuru sonuçları ile ilgili olarak yapılacak açıklamalar bekleniyor.

BEKÇİLİK SONUÇLARI SORGULAMA

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçi adayları çarşı ve mahalle bekçiliği için sınava girmeden önce ve müracaatları alındıktan sonra ön sağlık komisyon tarafından bir ön sağlık kontrolünden geçirilecekler. Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav olarak yapılacak. Başvuru ve sınav merkezleri ile sınav tarihleri kesinleştikten ve internette ilan edildikten sonra değiştirilemeyecek. Sınav konusunda da henüz tarihler netleşmedi. Sınav tarihi ve bekçilik sonuçları açıklandı mı konusunda beklenen açıklamalar yapıldıktan sonra detaylara haberimizde olacak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

Aynı zamanda bekçi olmak isteyen adaylar tarafından bekçilerin maaşı ne kadar 2020 sorusuna da yanıt aranıyor. Konuyla ilgili olarak EGM tarafından yapılan açıklama doğrultusunda göreve yeni başlamış ve bekar olan lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL olurken lisans mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı ise 4.534 TL oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için... Skandal iddia! İngiliz gençler Para kazanmak için...
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
Altın düşüyor mu?Altın düşüyor mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alınacak
Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alınacak
2025 için korkutan tahmin! Tüm iş yerlerinin yarısı...
2025 için korkutan tahmin! Tüm iş yerlerinin yarısı...
İhtiyaç için bu işe başladı! Tüm Türkiye'ye satmaya başladı
İhtiyaç için bu işe başladı! Tüm Türkiye'ye satmaya başladı
Kilosu 55 lira! Yurt dışına da satılıyor
Kilosu 55 lira! Yurt dışına da satılıyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?
Altının gram fiyatında düşüş!
Altının gram fiyatında düşüş!
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
KYK burs, kredi ve yurt başvurusu ne zaman?
Okuyucu Yorumları 1 yorum
7 Liraya üniversite okunmaz hacı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma uzatılacak mı?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Son dakika! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Kritik faiz kararı açıklandı
KYK başvuruları bekleniyor! 2020 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman? KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır?
KYK burs, kredi ve yurt başvuruları ne zaman?
2021 vergi gelirlerinde yüzde 13 artış hedefi
2021 vergi gelirlerinde yüzde 13 artış hedefi
Yumurta fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama!
Yumurta fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama!
Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi... Hangi kurum kaç tane personel alıyor 2020? KPSS puan türüne göre işçi alan kurumlar!
Memur olmak isteyenler dikkat! Personel alınacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.