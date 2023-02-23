FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Beklentilerin altında kaldı! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

Beklentilerin altında kaldı! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

23.02.2023 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Şubat ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Beklentilerin altında kaldı! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 192 bine düştü.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Piyasa beklentilerinin altında kalan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 194 binden 195 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise bir önceki haftaya kıyasla 1.500 kişi artarak 191 bin 250'ye çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları da 11 Şubat ile biten haftada 37 bin kişi azalarak 1 milyon 654 bine geriledi.

thumbs_b_c_a45ac8b67ee4982133aab4b71f016f08

ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin ülkede iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini, bu durumun işverenleri yeni personel bulmak veya mevcut personeli elde tutmak için ücretleri artırmaya zorlayabileceğini, bunun da enflasyonist baskıyı daha da artırabileceğini belirtti. (AA)

'Binlerce kişiyi işten çıkaracak' 'Binlerce kişiyi işten çıkaracak'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deprem bölgesine kamu ihtiyaçları için 1,5 milyar TLDeprem bölgesine kamu ihtiyaçları için 1,5 milyar TL
Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!Deprem, İstanbul’da tüm planları değiştirdi!
Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor... Apartmanlarda bir dönem kapanıyor, yatay mimarili dükkanlar geliyor...
Anahtar Kelimeler:
abd

En Çok Okunan Haberler

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!

‘Beni iflas mı ettireceksin?’ dedi şimdi her yerde o ustayı arıyor!

Çok konuşulacak adaylık çıkışı: 'Bu saatten sonra...'

Çok konuşulacak adaylık çıkışı: 'Bu saatten sonra...'

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Deprem hasarlı otomobillerini satışa çıkardılar!

Deprem hasarlı otomobillerini satışa çıkardılar!

Altın için kapsamlı düzenleme! Zorunlu oluyor...

Altın için kapsamlı düzenleme! Zorunlu oluyor...

Uzmanından gram altın analizi! "İnanılmaz derecede zarar edecekler"

Uzmanından gram altın analizi! "İnanılmaz derecede zarar edecekler"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.