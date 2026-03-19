FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Belçika Başbakanı'ndan 'enerji fiyatları' açıklaması: 'Kalıcı bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız'

Belçika Başbakanı Bart De Wever, halihazırda olduğu gibi ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri başlamadan önce de "enerji krizi konusunda endişeli olduklarını" ve son durumda enerji fiyatlarının arttığını belirterek "Eğer bu kalıcı bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız." dedi.

Belçika Başbakanı'ndan 'enerji fiyatları' açıklaması: 'Kalıcı bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız'

Belçika Başbakanı De Wever, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesinde basına açıklama yaptı.

De Wever, Ukrayna'nın finansmanı için üye ülkelerin aldığı karar doğrultusunda 90 milyar avroluk kredi verilmesi kararının uygulanması gerektiğini kaydederek "Ukrayna'ya mali desteğimizi sürdürmeliyiz ancak Rusya'ya da daha fazla baskı uygulamalıyız." diye konuştu.

Rusya'yla normalleşme çağrısı yaptığı ve bazı tartışmalara yol açan açıklamaları hakkında konuşan De Wever, "Söylediğim şey, savaşı finanse ederken müzakere masasında temsil edilmememizin normal olmadığıydı. Bu, normal bir durum değil. Kabul edilebilir barışa ulaşmak için müzakere etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

De Wever, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri başlamadan önce de "enerji krizi konusunda endişeli" olduklarını ve son durumda enerji fiyatlarının arttığını belirterek "Eğer bu yapısal bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız." dedi.

Avrupa düzeyinde yüksek enerji fiyatlarına karşı bazı önlemler alınabileceğini kaydeden De Wever, AB Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) reformunun zirvenin gündeminde üst sıralarda yer aldığını aktardı.

De Wever, "Şimdilik size şunu söyleyebilirim ki, Belçika'nın İran'la olan savaşa karışma gibi bir niyeti kesinlikle yok." diyerek ülkesinin konu hakkındaki yaklaşımını yineledi.

Belçika Başbakanı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer Avrupalı liderlerin ise bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söylemişti.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Belçika enerji fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.