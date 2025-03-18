Belçika'nın para birimi nedir? Belçika'nın para biriminin kodu ve sembolü

Belçika; Hollanda, Fransa ve Almanya çevresinde yer alan küçük bir Avrupa ülkesi olarak öne çıkmaktadır. Belçika’nın başkenti, Avrupa'nın da başkenti sayılan Brüksel'dir. Belçika Avrupa'da bulunan önemli uluslararası kuruluşların organizasyon merkezlerinin bulunduğu bir bölgedir. Avrupa'daki gelişmiş ekonomisi ve refah seviyesiyle öne çıkan Belçika'nın gayri safi yurt içi hasılası yıllık ortalama olarak 550 milyar dolar tutarında hesaplanmaktadır. Belçika hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlerin merak ettiği diğer bir konu ise ülkenin resmi para birimidir.

Belçika'nın para birimi nedir?

Belçika 2002 yılına kadar resmi para birimi olarak Belçika Frangı’nı kullanmıştır. 1 Belçika Frangı 100 centiemden oluşmaktaydı. Ama günümüzde Avrupa Birliği üyesi ve kurucu ülkesi olan Belçika'da kullanılan resmi para birimi Euro’dur. Euro biriminde 'sent' adı verilen 1, 2, 5, 10, 20, 50 sent ve 1 ve 2 Euro olmak üzere 8 madeni para, kağıt para olarak ise 5, 10, 20, 50, 100, 200 ve 500 Euro şeklinde 7 adet banknot para vardır. Belçika'da kullanılan Euro'nun uluslararası para piyasalarındaki kodu EUR, sembolü ise € biçimindedir.

Belçika, geçmişten beri limanlar, kanallar, otoyollar ve demiryolları yaparak taşımacılık alanında gelişmiş ve çevresindeki ülkelerle yürüttüğü ticaret sayesinde ekonomik platformlarda büyük başarılar kazanmıştır.

Belçika’da kömür ve bereketli topraklar haricinde ülke ekonomisine katkı sağlayan değerli doğal kaynaklar bulunmamaktadır. Ülkenin ekonomisinde demir, tekstil, gıda, kimya, otomobil, ilaç, makine ve elektronik gibi sektörler önemli derecede etki göstermektedir.

2020 yılında yapılan Dünya Refah Endeksi verilerine göre Belçika 167 ülke içerisinde 23.sırada bulunmaktadır. Endeksin sıralamasında Belçika’nın üstünde yer alan ülke Fransa, altında ise İspanya bulunmaktaydı. Bu verilere bakıldığında ülkedeki eğitim, ulaşım, iş gibi alanlardaki koşullar Dünya üzerindeki birçok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır.