FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Belediye Başkanı Hakan Bahadır fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Semt pazarına denetimler için çıkan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bir pazarcının 20 liraya aldığı domatesi 50 liraya satmasına tepki gösterdi. Kameralar önünde pazarcıyı azarlar gibi konuştuğu iddiasıyla bir anda gündem olan Bahadır'ın denetimler sırasında giydiği 36 bin TL'lik ayakkabısı ise sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kamera ve mikrofonu alıp pazarda esnafı denetledi. Sebze satılan bir tezgaha giden Bahadır, esnaftan satılan domatesin alış fiyatının olduğu faturayı istedi.

ESNAFA TEPKİ GÖSTERDİ: "20 LİRAYA ALIP 50 LİRAYA SATILIR MI?"

Pazarcının yanına gelerek faturayı göstermesi üzerine Bahadır, "Kaç liraya aldın?" diye sordu. Pazarcının alış fiyatının 20 lira olduğunu söylemesi üzerine tepki gösteren Bahadır, "20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?" diyerek esnafa sert çıktı.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL lik ayakkabısı gündem oldu 1

"32 LİRA MALİYETİ VAR"

Pazarcının "İçinden bir dünya çürük çıktı" diyerek kendini savunması üzerine Bahadır, "Çıkacak tabi o iş de var." karşılığını verdi. Bahadır, domatesin 32 lira maliyeti olduğunu söyleyen pazarcıya "Ya mübarek sanki bilmiyoruz. 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya. İndirin fiyatını" dedi.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL lik ayakkabısı gündem oldu 2

GİYDİĞİ AYAKKABININ FİYATI GÜNDEM OLDU: 36 BİN TL

Bahadır'ın bu videosu gündem olurken, söz konusu videodaki bir detay ise sosyal medyanın diline düştü. Sözcü'de yer alan habere göre; Belediye Başkanı Bahadır'ın pazar ziyareti sırasında giydiği ayakkabının fiyatının 36 bin TL olduğu iddia edildi.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL lik ayakkabısı gündem oldu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'En kısa süre içerisinde...' Bakan Işıkhan'dan 'Toplu Sözleşme' mesajı'En kısa süre içerisinde...' Bakan Işıkhan'dan 'Toplu Sözleşme' mesajı
10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Bahçelievler Pazar ayakkabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

10 dakikada yapıp 250 TL'ye satıyor! Gelen bir daha geliyor, alan bir daha alıyor

Uyuyordu başına gelmeyen kalmadı! Telefonu şarjdayken...

Uyuyordu başına gelmeyen kalmadı! Telefonu şarjdayken...

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz!

Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.