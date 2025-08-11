Belediye Başkanı Hakan Bahadır fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kamera ve mikrofonu alıp pazarda esnafı denetledi. Sebze satılan bir tezgaha giden Bahadır, esnaftan satılan domatesin alış fiyatının olduğu faturayı istedi.

ESNAFA TEPKİ GÖSTERDİ: "20 LİRAYA ALIP 50 LİRAYA SATILIR MI?"

Pazarcının yanına gelerek faturayı göstermesi üzerine Bahadır, "Kaç liraya aldın?" diye sordu. Pazarcının alış fiyatının 20 lira olduğunu söylemesi üzerine tepki gösteren Bahadır, "20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya?" diyerek esnafa sert çıktı.

"32 LİRA MALİYETİ VAR"

Pazarcının "İçinden bir dünya çürük çıktı" diyerek kendini savunması üzerine Bahadır, "Çıkacak tabi o iş de var." karşılığını verdi. Bahadır, domatesin 32 lira maliyeti olduğunu söyleyen pazarcıya "Ya mübarek sanki bilmiyoruz. 20 liraya aldığın 50 liraya satılır mı ya. İndirin fiyatını" dedi.

GİYDİĞİ AYAKKABININ FİYATI GÜNDEM OLDU: 36 BİN TL

Bahadır'ın bu videosu gündem olurken, söz konusu videodaki bir detay ise sosyal medyanın diline düştü. Sözcü'de yer alan habere göre; Belediye Başkanı Bahadır'ın pazar ziyareti sırasında giydiği ayakkabının fiyatının 36 bin TL olduğu iddia edildi.