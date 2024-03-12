Belediye çalışanları yüzde 110 zammı sevinçle karşıladı! En düşük işçi maaşı 32 bin 306 lira oldu! Zamda refah payı detayı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, personel toplantısı ile 2024-2025 yılı işçi maaşlarını açıkladı. Başkan Karalar, belediyenin personeline yüzde 110 oranında zam yaptıklarını belirterek, en düşük işçi maaşının, sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira olduğunu duyurdu.

BAŞKAN KARALAR ZAMLARI DUYURDU

Başkan Zeydan Karalar, Merkez Park Amfi Tiyatro’da belediye çalışanlarıyla bir araya geldi, işçiye verilecek maaşı açıkladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş ve ASKİ Personel A.Ş. ile DİSK Genel-İş ve Türk-İş’e bağlı Demiryolu İş Sendikası arasında imzalanan iki yıllık sözleşme çerçevesinde en düşük işçi maaşı sosyal haklar dahil 32 bin 306 liraya yükseldi.

Başkan Zeydan Karalar’ın açıkladığı rakam, işçiler tarafından sevinç ve mutlulukla karşılandı.

ZAMDA REFAH PAYI DETAYI

Önümüzdeki dönemde, vatandaşa hizmetin artarak devam edeceğini, hizmet kalitesinin de çalışanların alın teriyle birlikte çoğalacağını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, tüm işçi-emekçi personele çalışmalarında başarı diledi.

2024 ile 2025 yıllarını kapsayacak olan sözleşmede işçiye, ilk yıl için

yüzde 110 zam, ikinci yıl için de TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranı artı yüzde 3 refah payı verilecek.

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





