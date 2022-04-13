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Belediye pazarda tezgah açtı! Ucuza satılan patates ve soğana yoğun ilgi

13.04.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda maliyetlerin artması fırsatçı ve stokçulardan doğan sebeplerle temel gıda maddelerinin fiyatları çok yükselmişti. Gaziantep'te bir belediye pazara tezgah açtı ve maliyetine satış yaptı.. Yüksek fiyatlardan bunalan vatandaşlar, düşük fiyata satılan soğana ve patatese yoğun ilgi gösterdi. Tezgahta soğanın kilosu 3 liraya, patatesin kilosu ise 5 TL'den satışa sunuldu.

Belediye pazarda tezgah açtı! Ucuza satılan patates ve soğana yoğun ilgi

Marketlerde ve pazarlarda yüksek fiyata çıkan patates ve soğanla ilgili yeni gelişme yaşandı. İslahiye Belediyesi pazara tezgah açtı. Tezgahta soğanın kilosu 3 liraya, patatesin kilosu ise 5 TL'den satışa sunuldu. Vatandaş düşük fiyata satılan sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan sarımsak ve patatese yoğun ilgi gösterdi.Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Belediye Başkanı Kemal Vural’ın girişimi ile özel bir işletmeye ait firmaya ait tarlada yetiştirilen 25 ton soğan, 4 ton sarımsak ve 25 ton patates vatandaşlara maliyetine satıldı.

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''VATANDAŞ FİYATLARDAN OLDUKÇA MEMNUN''

Özellikle marketlerde ortaya çıkan yüksek fiyatlara yetişemeyen vatandaşlar Belediye Başkanı Kemal Vural’ın bu girişiminden dolayı memnun olduklarını belirterek ürün çeşitliliğini arttırmasını istedi. Başkan Vural yaptığı açıklamada, "Ana tüketim kaynaklarımızdan patates ve soğan olmazsa olmazımızdır yemeklerde. Biz de bir üretici arkadaşa ricada bulunduk. Maliyetine bize patates ve soğanı üretip gönderdi. Yani ürünleri aldığımız fiyata satıyoruz, işçiliğini belediye olarak biz yapıyoruz. Böylelikle vatandaşlara ucuz temin etme gayretindeyiz. Tabii ki her yerde sıkıntı var. Yalnız Türkiye'de değil tüm dünyada var. Biz bunun farkındayız ama vatandaşı hiçbir şekilde ezdirmeyeceğiz, elimizden gelen imkanlar dahilinde tüm ürünlerde biz bunu yapacağız. Tabii ki kar edecek pazarcı ama kar ederken de zararı karşılayacak. Pazarda elinde patates ve soğan kalan pazarcıların da ürünlerini istedikleri takdirde belediye olarak alacağız" dedi. (İHA)

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