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Benzin 27 liraya dayandıktan sonra giderek çoğaldı! 'Pes' dedirttiler, birdenbire akıllarına geldi

06.06.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri Putin'in Ukrayna'yı işgal emri vermesinin ardından dünya genelinde brent petrolün fiyatı arttı. Türkiye'de de benzin ve mazot fiyatları kısa sürede %200 yükseldi. Akaryakıtta peş peşe gelen zamların ardından benzinin litresi 25.23 TL'den satılıyor. Motorin yani mazotsa 25.89 TL'den satılıyor. Son dönemde YouTube'daki benzin ve mazot yapımı videoları dikkat çekti.

Benzin 27 liraya dayandıktan sonra giderek çoğaldı! 'Pes' dedirttiler, birdenbire akıllarına geldi

Dünyanın gözü Venezuela'daki petrol operasyonuna çevrildi! Rusya'dan kaynaklanan enerji krizinin ardından dünya genelinde benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçti. ABD şirketleri Venezuela'da petrol arama izni aldı eğer oradan ABD ve Avrupa'ya petrol gelirse dünya çapında fiyatların düşmesi bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın ardından son dönemde Youtube'da 'Evde benzin yapımı, evde mazot yapımı' gibi videolar oldukça ilgi görüyor. Uzmanlar evde yapılan benzin ve mazotun araçlara koyulmasını doğru bulmuyor.

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EVDE BENZİN - MAZOT YAPIMI VİDEOLARI TEHLİKE İÇERİYOR

Bazı YouTuber'lar evde yaptıkları benzin ve mazotları araçlarına koyup kullandıklarını belirten videolar çekip yayınladı. 'Mazotunu kendin yap' şeklinde üretilen içeriklerin son dönemde fazlalaşması dikkat çekti.

atat


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Okuyucu Yorumları 11 yorum
başka ne bekliyordunuz hani kim yakıt alabiliyor milleti bu hale kimin getirdiği belli
tehlike icerir cunku vergisi yok
haahahahahaha

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