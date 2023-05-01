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Benzin arttı, motorin azaldı! EPDK duyurdu: 3 ülkeden petrol...

01.05.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin petrol ithalatında artış yaşandı. Ham petrol ve petrol ürünlerinde en fazla ithalat Rusya, Irak ve Kazakistan'dan yapıldı. Benzin türleri satışları Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 257 bin 89 ton, motorin türleri satışları ise yüzde 2 azalarak 1 milyon 780 bin 226 ton oldu.

Benzin arttı, motorin azaldı! EPDK duyurdu: 3 ülkeden petrol...

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 3 milyon 225 bin 886 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 14 azalarak 2 milyon 17 bin 437 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 26,4 artışla 848 bin 269 ton olarak kayıtlara geçti. İthalatın kalan bölümünü fuel-oil türleri, havacılık ve denizcilik yakıtları oluşturdu. Böylece, toplam ithalat şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artarak 3 milyon 225 bin 886 ton oldu.

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En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 615 bin 551 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 610 bin 216 tonla Irak ve 362 bin 341 tonla Kazakistan izledi.

BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARI

Öte yandan, benzin türleri satışları şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 artarak 257 bin 89 ton, motorin türleri satışları yüzde 2 azalarak 1 milyon 780 bin 226 ton oldu. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 1 artarak 2 milyon 344 bin 38 ton olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 4 artarak 300 bin 463 ton oldu. Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 42,6 azalışla 79 bin 623 ton olarak gerçekleşti.

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BENZİN İHRACATI AZALDI, MOTORİN ARTTI

Benzin türleri ihracatı yüzde 89,9 azalarak 6 bin 821 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 114 artarak 251 bin 721 ton olarak kayıtlara geçti. Petrol piyasasında diğer ürünler de eklendiğinde toplam ihracat ise yüzde 3,9 azalarak 814 bin 769 ton olarak hesaplandı.

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ÜRETİMDE AZALIŞ

Motorin türleri üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 azalarak 1 milyon 76 bin 264 ton, benzin türleri üretimi yüzde 20,1 azalarak 241 bin 85 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 24,9 artışla 382 bin 404 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 37,2 azalışla 102 bin 795 tona geriledi. Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 16,8 azalarak 2 milyon 250 bin 200 ton oldu.

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Petrol

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