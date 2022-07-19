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BENZİN FİYATI SON DURUM! 19 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

19.07.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 19 Temmuz 2022 Salı günü, yani haftanın ikinci gününde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıta ilişkin üst üste gelen zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Peki 19 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI SON DURUM! 19 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle 19 Temmuz 2022 Salı günü de internette araştırılıyor. Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarında da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Peki 19 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 19 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
benzin fiyatı
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