BENZİN FİYATI SON DURUM GÜNCEL! 14 Haziran 2022 Benzin ne kadar, kaç TL? LPG, mazot, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, oldu, zam mı geldi? 14 Haziran 2022 Salı

Benzin fiyatları ve zam haberleri sebebiyle akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EPGİS, motorine 2.60 TL zam geleceği haberlerini 13 Haziran Pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Peki 14 Haziran 2022 Benzin ne kadar, kaç TL? 14 Haziran Salı LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatları haberimizde...

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzinin litresi 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda 26,24 TL'ye çıkmıştı.

İstanbul'da motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı ise 11.82 TL.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,33 TL'ye yükseldi.

Ankara'da motorin ve LPG fiyatları:

Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL.

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi son camla 28.01 liraya yükseldi.

İzmir'de motorin ve LPG fiyatları:

İzmir'de son zamla 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

İstanbul'da benzinin litresi 28.46 kuruştan satılıyor. 30 TL'ye ramak kala akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Motorin fiyatları da yine İstanbul'da 28.85 kuruştan satışa sunuluyor. Eğer benzine veya motorine zam gelirse akaryakıtın litresi ilk kez 30 TL'yi geçmiş olacak.

Motorin ve benzin fiyatları milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Hem dünya genelinde brent petrolün fiyatının artması hem de döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle benzin fiyatları da oldukça değişkenlik gösteriyor. Yılbaşından bu yana motorine %119 zam geldi.

Peş peşe gelen zamların ardından 2.60 TL'lik bir zam daha geleceği iddia edilse de EGPİS bu iddiayı yalanladı. EGPİS yaptığı açıklamada dünkü zam iddiasını yalanlarken 'Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır.' denildi.

Bu açıklamaya göre benzin ve motorin zammı için yeni fiyatları piyasanın bugünkü durumu belirleyecek. Eğer benzin ve motorine bir zam daha gelirse ikisinin litre fiyatı da 30 TL'yi geçmiş olacak.

