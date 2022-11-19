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Benzin fiyatına yeni indirim! Akaryakıtta tabela değişti: Bu hafta üçüncü kez...

19.11.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı bu gece ikinci kez değişti. Araç sahipleri tarafından güncel akaryakıt fiyatları gelen haber sonrası merak konusu oldu. Petrol fiyatlarında bu hafta yaşanan yüzde 7’lik düşüşün ardından önce motorin, sonra da benzinde indirim yapılmıştı. Üst üste gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Benzin grubuna 75 kuruş indirim geldi. Peki, güncel akartakıt fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 19 Kasım 2022 Cumartesi güncel motorin ve benzin fiyatları...

Benzin fiyatına yeni indirim! Akaryakıtta tabela değişti: Bu hafta üçüncü kez...

Son dakika: Benzin fiyatları bu hafta içinde ikinci kez değişti. Petroldeki düşüş devam ederken güncel motorin ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye’nin 81 ilinde araştırılmaya başlandı. 19 Kasım Cumartesi güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? İşte akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile güncel rakamlar...

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SON DAKİKA: BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM

Brent petrol bu hafta başında 96 dolar üzerini görmesinin ardından düşüşe geçti. Haftanın son işlem gününde 90 dolar altını gören fiyat, 24 Ekim sonrası en düşük seviyeyi test etti. Çin’de karantina önlemlerinde esneklik olmasına karşın vaka sayısının yeniden artması petrolde baskı oluşturdu. Ayrıca önemli ekonomik göstergelerde yavaşlama olması da petrol tüketiminin zayıf kalacağı beklentisini kuvvetlendirdi. Böylece hafta içinde 77 kuruş indirim yapılan benzine bugün 75 kuruşluk daha indirim yapıldı.

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Benzine en son Kasım ayı başında 1,31 TL zam gelmişti.

MOTORİNDE DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

En son 1,54 TL’lik indirimle litresi 24,84 TL’ye gerileyen motorinde bu hafta fiyat değişimi beklenmiyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (19 KASIM 2022 CUMARTESİ)

İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,18 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,17 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 21,32 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 21,31 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL

AKARYAKIT


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Akaryakıt

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