BENZİN FİYATINA ZAM 2 HAZİRAN 2022! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı 2 Haziran 2022 Perşembe

Benzin ve motorin fiyatları 2 Haziran 2022 Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Zam açıklamasının ardından güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar taradından araştırılmaya başlandı. Peki Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 2 Haziran 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları haberimizde...
2 Haziran Perşembe günü itibarıyla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL
Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.
Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.
Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL
İzmir'de 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya yükseldi.
İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.
İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL
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